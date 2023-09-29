Угрожавшего суицидом в Ницце экс-игрока «Локомотива» увезли службы спасения
Угрожавшего покончить с собой на мосту Маньян во французской Ницце бывшего полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Алексиса Бека-Бека забрали службы спасения. Спортсмена уговорили не совершать необдуманный поступок прибывшие на место психологи. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил журналист Маттейс Пог.
По данным СМИ, 22-летний спортсмен пришел на мост и объявил о намерении покончить с собой после расставания со своей девушкой. Движение транспорта по мосту на время работы экстренных служб перекрыли.
В российском клубе Алексис Бека-Бека выступал с 2021 года. Он сыграл за московскую команду 28 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
В августе прошлого года «Локомотив» продал игрока в «Ниццу» за 12 миллионов евро.