Угроза пришла откуда не ждали. Расширение БРИКС бросит вызов Западу
Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg, группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.
Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg , группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.
«Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно», - написали журналисты.
Работа БРИКС+ может оказаться необычайно эффективной. Одной из сильных сторон является финансирование инфраструктуры. Члены БРИКС согласны, что развивающаяся экономика нуждается в большем проектном финансировании.
«Кроме того, они хотят, чтобы эти деньги распределялись в соответствии с нормами, разработанными на местах, а не на Западе», - подчеркнули в издании.
Россия приняла на себя председательство в БРИКС с 1 января 2024 года. Оно будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Как написали авторы материала, они ожидают, что приоритеты РФ будут доминировать в первоначальной повестке дня расширенной группы.
Включение в состав БРИКС новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от энергетического кризиса.