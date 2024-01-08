Угроза пришла откуда не ждали. Расширение БРИКС бросит вызов Западу

Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg , группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.

«Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно», - написали журналисты.

Работа БРИКС+ может оказаться необычайно эффективной. Одной из сильных сторон является финансирование инфраструктуры. Члены БРИКС согласны, что развивающаяся экономика нуждается в большем проектном финансировании.

«Кроме того, они хотят, чтобы эти деньги распределялись в соответствии с нормами, разработанными на местах, а не на Западе», - подчеркнули в издании.

Россия приняла на себя председательство в БРИКС с 1 января 2024 года. Оно будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Как написали авторы материала, они ожидают, что приоритеты РФ будут доминировать в первоначальной повестке дня расширенной группы.

Включение в состав БРИКС новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от энергетического кризиса.