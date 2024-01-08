08 января 2024, 17:47

Угроза пришла откуда не ждали. Расширение БРИКС бросит вызов Западу

РИА «Новости»
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Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg, группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.

Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg , группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.

«Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно», - написали журналисты.

Работа БРИКС+ может оказаться необычайно эффективной. Одной из сильных сторон является финансирование инфраструктуры. Члены БРИКС согласны, что развивающаяся экономика нуждается в большем проектном финансировании.

«Кроме того, они хотят, чтобы эти деньги распределялись в соответствии с нормами, разработанными на местах, а не на Западе», - подчеркнули в издании.

Россия приняла на себя председательство в БРИКС с 1 января 2024 года. Оно будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Как написали авторы материала, они ожидают, что приоритеты РФ будут доминировать в первоначальной повестке дня расширенной группы.

Включение в состав БРИКС новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от энергетического кризиса.

Санкции Россия Запад БРИКС
08 января 2024, 18:27
Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах
Pixabay
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Туристы из России попали в аварию на Филиппинах. Погибла одна женщина, двое мужчин получили травмы, сообщил Telegram-канал Shot.

ДТП случилось сегодня днем возле курортного города Себу, куда направлялись россияне. Как утверждали свидетели, автомобиль выехал на встречную полосу, после чего упал с высоты около 60 метров. Жертвой аварии стала 43-летняя женщина. Ее супруга и мужчину, который перевозил пассажиров, госпитализировали. На данный момент это все детали случившегося.

Ранее стало известно о гибели российского путешественника в ДТП на Шри-Ланке.

Mash написал, что это случилось 5 января, когда туристический автобус врезался в грузовик. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем от переутомления. Пострадали девять россиян, некоторым пришлось самим добираться до больницы.

В конце декабря автобус с российскими туристами попал в аварию на территории египетского аэропорта. Обошлось без пострадавших.

Туризм ДТП
08 января 2024, 18:20
Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии
РИА «Новости»
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Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии. Об этом сообщили «Известия» с места событий.

На дорогах выстроились целые колонны сельхозтехники с плакатами вроде «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование». Протесты контролируют правоохранители. Некоторые аграрии приехали с прицепами: ожидается, что акция завершится лишь через неделю.

Немецкие фермеры по всей стране бастуют против отмены льгот, требуют увеличить зарплаты и снизить налоги. Акции протеста готовятся в Гамбурге, Мюнхене и других городах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» назвал протесты «воплем отчаяния народа» - людей «довели до последней черты». Блогер указал, что акции отличаются массовостью и хорошей организованностью, но при этом отсутствием вектора. Кроме того, в их главе не стоят политические лидеры, что может стать критичным. По словам блогера, экономические потери от многодневных протестов могут быть огромными.

Германия Протесты Машины
08 января 2024, 17:45
Министр гражданской обороны Швеции допустил, что в стране будет война
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Швеция должна быть готова к возможной войне, заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин на конференции по нацбезопасности. Он добавил, что недостаточно просто задуматься о риске такого развития событий.

«Многие говорили об этом и раньше, но позвольте мне сделать это с большей ясностью: в Швеции может быть война», - сказал министр.

По его словам, он не пытается напугать шведов, а хочет лишь повысить их осведомленность на фоне повседневных проблем. Булин отметил, что сейчас перед каждым встает вопрос: «кто ты, если наступит война?» Он предложил план действий для разных категорий граждан - от частных лиц до представителей органов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. К примеру, чиновников Булин призвал подготовить план аварийного водоснабжения. Он также заявил о поддержке Украины со стороны Швеции.

Ранее призыв готовиться к войне озвучили в Нидердандах. Сенатор Алексей Пушков расценил это и другие подобные заявления как «болезненный зуд военачальников».

Швеция Европа Войны
08 января 2024, 17:39
Умер старейший житель Литвы
Unsplash
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Старейший житель Литвы Юозас Меряцкас скончался в 109 лет. Об этом рассказала староста Румшишской сенюнии, в населенном пункте которой жил мужчина, Эугения Генявичене в эфире LRT.

По ее словам, Меряцкаса не стало в воскресенье, 7 января. Генявичене добавила, что он до последних дней оставался вполне бодрым для своего возраста, часто сам ходил в магазин. Лишь перед Рождеством литовец заболел и уже не смог поправиться.

В стране по-прежнему живут 339 человек старше 100 лет.

Ранее, 2 января, в Тоскане умер старейший итальянец.

Ему было 111 лет. Триполи Джаннини овдовел еще в 1980-х. Летом в городе Чечина широко отмечали его день рождения. Ранее он стал самым пожилым жителем Италии, привившимся от коронавируса.

Журнал Forbes обнародовал список миллиардеров, умерших в 2023 году. В него вошел 21 человек , старейшему из которых было 99 лет. Средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет. Женщина в списке лишь одна - 56-летняя владелица фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин, страдавшая от рака.

Литва

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