23 мая 2024, 23:49

Угроза миру и безопасности. Небензя оценил резолюцию о «геноциде в Сребренице»

РИА «Новости»
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Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию о «геноциде в Сребренице» на заседании Совбеза организации. По словам дипломата, она лишь подтолкнет Боснию и Герцеговину к конфронтации. Цитату привело РИА «Новости».

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы», - заявил Небензя.

Дипломат напомнил, что во время гражданской войны погибли 100 тысяч человек: бошняков, сербов и хорватов. Он предположил, что резолюция о геноциде принята для того, чтобы боснийские народы никогда не помирились. Небедзя добавил, что Россия видит в этих действиях угрозу миру и безопасности не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Текст документа осуждает любое отрицание геноцида Сребренице.

Россия отказалась поддержать проект , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Из-за резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о подготовке проекта соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятие резолюции о геноциде приведет к распаду Республики Сербской.

Сербия Войны Россия ООН Александр Вучич
23 мая 2024, 23:23
Следов от пуль не было. Генштаб Ирана опубликовал первые результаты расследования авиакатастрофы с Раиси
РИА «Новости»
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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Результаты расследования не показали внешнего воздействия на вертолет президента. Следов от пуль на корпусе летательного аппарата не обнаружили. Вертолет загорелся, столкнувшись с горой. До крушения пилоты были на связи с экипажами двух других вертолетов.

Ранее глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал, что летел во втором вертолете. Всего в воздушной колонне было три летательных аппарата, два из которых успешно приземлились. По словам Эсмаили, пилот президента был командиром колонны и дал указание соседним экипажам набрать высоту, чтобы подняться над облаками, но после этого перестал выходить на связь.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горах недалеко от города Варзакан.

Вертолеты Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 20:51
«Сербский народ больше не может». Боснии и Герцеговине предложили мирно разделиться
РИА «Новости»
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Власти Республики Сербской в течение 30 дней проект представят соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент РС Милорад Додик.

«Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения», - написал политик в соцсети Х.

Политик добавил, что сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине.

Правительство республики решило идти по пути разделения из-за резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ОНН. Додик заявил, что продвижение документа унизило сербов.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что признание геноцида в Сребренице приведет к распаду Республики Сербской. Политик выразил уверенность, что приравнивание сербов к «геноцидальной нации» позволит требовать у них репарации, а позже уничтожить автономную Республику Сербскую.

Сербия Международные отношения ООН Александр Вучич
23 мая 2024, 20:34
Иранского президента Раиси похоронили в Мешхеде
РИА «Новости»
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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси прошли в его родном городе — Мешхеде. Погибшего в авиакатастрофе политика похоронили в мавзолее Имама Резы.

По данным телеканала Al Jazeera , Эбрахим Раиси стал первым высокопоставленным политиком в стране, которого погребли в этом храмовом комплексе.

Похороны президента посетили около трех миллионов человек. Церемонию прощания проводили в нескольких городах страны, в том числе Тегеране, Тебризе и Куме.

Почтить память Эбрахима Раиси приехали представители 68 стран. Среди них - президент Туниса Каис Саид, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани, а также главы парламентов Ирака, России, Алжира и Узбекистана.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горной местности недалеко от города Варзакан. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммед Али Але-Хашем. В результате авиакатастрофы никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Россия Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 19:57
Грузинскому премьеру угрожали судьбой Фицо
РИА «Новости»
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров, сообщили на странице правительства страны в Facebook*.

По словам Кобахидзе, его собеседник перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния». Также он упомянул пережившего покушение премьера Словакии.

«Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны», - процитировал глава грузинского кабмина слова неназванного еврокомиссира.

Тут же он отметил, что в Тбилиси уже привыкли к угрозам на фоне принятия закона об иноагентах. Вместе с тем, признался политик, на этот раз ситуация «вызывает особую обеспокоенность».

По его мнению, упоминание покушения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, которая стремится посеять беспорядки в стране.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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