«Угроза для всего в мире». Медведев ответил на шутку Маска про базы США

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«Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!» - написал он.

Маск опубликовал 28 октября публикацию, в которой показал мем с картой Ближнего Востока и военными базами США, окружающими территорию Ирана.

В посте он иронично оценил политику США по отношению к Ирану написав, что Тегеран «слишком близко разместил свою страну» к американским базам.

Министерство связи Израиля ранее заявило, что прервет все коммуникации с американской компанией Starlink после высказывания ее владельца Илона Маска.

Глава SpaceX заявил, что предоставит доступ к спутниковой связи Starlink международным гуманитарным организациям в секторе Газа.