«Угроза для всего в мире». Медведев ответил на шутку Маска про базы США
Глава SpaceX и Tesla Илон Маска выставил мем про военные базы США и Иран. После этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России. Об этом политик написал в соцсети X.
«Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!» - написал он.
Маск опубликовал 28 октября публикацию, в которой показал мем с картой Ближнего Востока и военными базами США, окружающими территорию Ирана.
В посте он иронично оценил политику США по отношению к Ирану написав, что Тегеран «слишком близко разместил свою страну» к американским базам.
Министерство связи Израиля ранее заявило, что прервет все коммуникации с американской компанией Starlink после высказывания ее владельца Илона Маска.
Глава SpaceX заявил, что предоставит доступ к спутниковой связи Starlink международным гуманитарным организациям в секторе Газа.