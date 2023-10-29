29 октября 2023, 20:37

«Угроза для всего в мире». Медведев ответил на шутку Маска про базы США

РИА «Новости»
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Глава SpaceX и Tesla Илон Маска выставил мем про военные базы США и Иран. После этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России. Об этом политик написал в соцсети X.

«Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!» - написал он.

Маск опубликовал 28 октября публикацию, в которой показал мем с картой Ближнего Востока и военными базами США, окружающими территорию Ирана.

В посте он иронично оценил политику США по отношению к Ирану написав, что Тегеран «слишком близко разместил свою страну» к американским базам.

Министерство связи Израиля ранее заявило, что прервет все коммуникации с американской компанией Starlink после высказывания ее владельца Илона Маска.

Глава SpaceX заявил, что предоставит доступ к спутниковой связи Starlink международным гуманитарным организациям в секторе Газа.

США Дмитрий Медведев Россия Илон Маск Иран
29 октября 2023, 21:13
Толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев
Unsplash
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Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться лайнер из Тель-Авива. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Подъем».

По данным Telegram-канала Daily Storm , местные жители снесли забор махачкалинского аэропорта и ворвались на взлетно-посадочную полосу. Их цель - найти граждан еврейского государства, которые должны были прилететь в город.

Толпа заблокировал вход в аэропорт, также люди держат в руках флаги Палестины. На месте дежурят полиция и военная техника.

Представитель главного раввината России в республике Овадья Исаков в интервью изданию «Подъем» предположил, что евреев придется вывозить из Дагестана.

«Реакция жителей Дагестана очевидна и понятна. Израиль проиграл информационную войну, и во всех соцсетях показывают тех недобитых варваров, которые взяли в плен детей, убили женщин, стариков», - сказал он.

По словам Исакова, евреи в Дагестане не чувствуют себя в безопасности.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвали жителей республики не поддаваться на провокации вражеских интернет-ресурсов, которые возникли после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Израиль Дагестан
29 октября 2023, 20:56
Российского посла вызвали в МИД Израиля из-за визита ХАМАС в Москву
Freepik
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Министерство иностранных дел Израиля вызвало российского посла Анатолия Викторова из-за визита ХАМАС в Москву. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны в своем Telegram-канале.

Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии Симона Гальперин разъяснила, что протест связан с отсутствием недвусмысленного и ясного осуждения ХАМАС со стороны Москвы.

«Принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против Израиля», - заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В четверг, 26 октября, представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Москву с официальным визитом. Российские дипломаты обсудили с делегацией освобождение заложников и эвакуацию российских граждан из сектора Газа.

Израиль резко раскритиковал Россию за визит делегации ХАМАС. Власти ближневосточной страны потребовали немедленно выдворить представителей группировки.

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», - сказано в заявлении израильского МИД.

Израиль Дипломатия Международные отношения Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 октября 2023, 20:36
Жертвами крушения самолета в Бразилии стали 12 человек
Pixabay
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Небольшой самолет, на борту которого летели 12 человек, рухнул рядом с аэропортом города Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.

По данным канала, погибли все находившиеся в самолете, среди них был ребенок. Причины катастрофы сейчас устанавливаются. Уточняется, что воздушное судно марки Caravan принадлежал частной компании и выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру.

Похожий инцидент произошел в сентябре.

Самолет с туристами упал в районе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки на севере Бразилии. Жертвами крушения стали 12 пассажиров и два члена экипажа самолета.

Ранее в Германии потерпел крушение легкий одномоторный тренировочный самолет, выполнявшего миссию будесвера. При падении обломки разлетелись по всему полю, машина загорелась.

В результате два пассажира получили смертельные ранения.

Бразилия Самолеты
29 октября 2023, 20:14
Уволенный в Киеве таксист обратился к украинцам на русском языке
Unsplash
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Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение. В нем мужчина поблагодарил всех за поддержу, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня, сидя дома», - сказал он.

Украинец отметил, что не прячется и продолжает жить у себя дома. В конце записи он произнес на русском языке: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Инцидент с таксистом произошел в Киеве несколько дней назад.

Водитель высадил двух пассажирок после их требования общаться с ними только по-украински. Ролик в Сети опубликовал одна из женщин. Таксист не стал поддаваться на их провокации, сказал, что отменяет заказ, и вынес вещи пассажирок из автомобиля.

Русский язык Такси Киев Украина

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