29 ноября 2023, 12:39

«Угроза для России». Песков предупредил Финляндию об опасности концентрации сил на границе

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Стягивание сил Финляндии к российской границе может спровоцировать напряженность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия воспримет такие действия как угрозу. Об этом сообщили «Известия».

Финляндии ничто и никто не угрожает, заявил он. По мнению Дмитрия Пескова, у этой страны нет необходимости в стягивании военных подразделений к границе.

«Это избыточная мера по обеспечению безопасности. Там нет никакой угрозы, в реальности нет напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе», - заявил он.

Пресс-секретарь призвал финские власти отдавать себе отчет в том, что увеличение концентрации вооруженных подразделений у границы воспримут как «угрозу для России».

Правительство Финляндии распорядилось до 13 декабря закрыть для просителей убежища все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией. Такое решение объяснили наплывом граждан третьих стран.

Финляндия Дмитрий Песков Россия
29 ноября 2023, 14:05
Венгрия категорически отказалась поставлять Украине оружие
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Военная помощь Украине затянет ее конфликт с Россией. По этой причине Венгрия, в отличие от других стран НАТО, не поставляла ВСУ свои вооружения. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об этом телеканалу CNBC.

«Чем больше оружия будет доставлено, тем дольше будет длиться конфликт», - сказал он.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла вооружения на Украину и никогда не станет этого делать. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан и президент России Владимир Путин обсудили на октябрьской встрече перспективу мирного урегулирования.

Министр заявлял в соцсетях, что Венгрия не позволит Евросоюзу включить атомную энергетику в очередной пакет антироссийских санкций. На Украине допустили, что против новых ограничений выступят Нидерланды в случае назначения Герте Вилдерсе премьер-министром и Словакия.

Венгрия Оружие Украина
29 ноября 2023, 12:48
Песков опроверг информацию о причастности России к отравлению жены Буданова
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Украинские власти продолжили заявления о якобы причастности России к различным событиям. Руководство страны может обвинить Кремль даже в своем существовании, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об отравлении жены главы ГУР Кирилла Буданова.

Кремль Дмитрий Песков Украина
29 ноября 2023, 12:41
«Не должно быть сомнений». Россия ответит Молдавии на решение присоединиться к санкциям
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Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к санкциям. Об этом вновь заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она указала, что российская сторона воспринимает этот шаг как враждебный, «направленный на разрушение российско-молдавских отношений».

«Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», - констатировала дипломат.

Ранее она уже делала аналогичное заявление, отмечая, что решение Молдавии направлено на разрушение двусторонних отношений, которые «уже в плачевном состоянии». Захарова указала, что Молдавия полностью встроилась в западную антироссийскую кампанию, однако это противоречит интересам жителей страны.

Вице-премьер Молдавии Нику Попеску анонсировал присоединение страны к антироссийским санкциям пару недель назад. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что муниципальные выборы в Молдавии продемонстрировали желание многих ее жителей развивать отношения с РФ.

Мария Захарова Молдавия Санкции МИД РФ
29 ноября 2023, 11:44
Американский конвертоплан рухнул в районе островов Якусима
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В районе префектуры Каносима в Японии потерпел крушение конвертоплан Osprey Военно-морских сил США. На борту находились восемь человек, сообщил RT.

Летательный аппарат - винтокрыл затонул в море вблизи островов Якусима. Береговая охрана Японии подтвердила местным СМИ факт аварии. К месту крушения Osprey отправили патрульные катера и самолеты. На борту находились восемь человек, об их судьбе ничего не известно.

Конвертоплан, по информации телеканала NHK , принадлежал американской авиабазе Yokota в Токио. Спустя примерно два часа после крушения, в 16:00 (10:00 по московскому времени), вертолет заметил с неба нечто похожее на обломки. Ассоциация рыболовства Якусимы заявила об обнаружении трех человек.

Военный самолет США 10 ноября потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Командование USEUCOM заявило, что авария не связана с действиями других стран.

США Военные Япония Самолеты

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