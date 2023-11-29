«Угроза для России». Песков предупредил Финляндию об опасности концентрации сил на границе
Стягивание сил Финляндии к российской границе может спровоцировать напряженность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия воспримет такие действия как угрозу. Об этом сообщили «Известия».
Финляндии ничто и никто не угрожает, заявил он. По мнению Дмитрия Пескова, у этой страны нет необходимости в стягивании военных подразделений к границе.
«Это избыточная мера по обеспечению безопасности. Там нет никакой угрозы, в реальности нет напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе», - заявил он.
Пресс-секретарь призвал финские власти отдавать себе отчет в том, что увеличение концентрации вооруженных подразделений у границы воспримут как «угрозу для России».
Правительство Финляндии распорядилось до 13 декабря закрыть для просителей убежища все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией. Такое решение объяснили наплывом граждан третьих стран.