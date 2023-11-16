Уголовное дело возбудили на Украине в отношении Алексея Арестовича

«Остались одни ошметки». Экономика Украины рухнула, а Запад не станет помогать ей вечно

Украина остается «страной-содержанкой» уже почти 10 лет, а бюджеты западных стран не резиновые. О том, чем все это может закончиться, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Какой же атаман, а тем более гетман, без золотого запасу? А у пана Зеленского (президента Украины - прим. ред.) с этим самым запасом дела обстоят совсем туго. И дело даже не только в деньгах на оружие и выплаты военным, но и в деньгах, необходимых для социальных выплат, пособий и пенсий. Строго говоря - на поддержание штанов.

Украина стала страной-содержанкой вовсе не 24 февраля 2022 года. Эту модель «экономического развития» украинские власти взяли на вооружение еще в 2014 году, сразу после революции «гидности». Проблемы с экономикой страны начались практически сразу, и Украина была не в состоянии прожить без кредитов от МВФ и «западных партнеров». Все мы прекрасно помним туры [бывшего президента] Петра Порошенко по западным странам, главной целью которых было добыть хоть какие-то деньги, - а потом эстафету в этом нелегком деле принял Владимир Зеленский.

В «мирное время» Украина хоть и залезала в долги, но свои не очень большие социальные обязательства перед населением хоть как-то выполняла. Да и экономика какая-то была и работала, хоть чем-то наполняя бюджет. Конечно, рано или поздно такая «экономическая система» все равно бы рухнула, но спецоперация России этот процесс значительно ускорила.

Катастрофа вполне реальна Сейчас можно констатировать факт, что от экономики на Украине остались вообще одни ошметки. Содержать свою инфраструктуру, обеспечивать жизнь населения Украина сама не в состоянии. Только на чужие деньги, поток которых сейчас неизбежно сокращается. И еще неизвестно, что является большей проблемой: нехватка оружия или нехватка денег на поддержание более-менее нормальной жизни в стране. Потому что если рухнет тыл, неизбежно рухнет и фронт.

И вот Зеленский обращается к «партнерам» именно по этому поводу, предупреждая, что нехватка денег грозит катастрофой. Особенно в преддверии зимы.

Но Украина - очень дорогая содержанка. Помимо оружия это и как минимум пара десятков миллионов населения, которых надо кормить. И это огромные деньги, которых на Западе все меньше.

Так что катастрофа - вполне реальный сценарий для конца украинской государственности. Причем наступить все может достаточно быстро.

Далее - прямая речь.