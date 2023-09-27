Уголовное дело на Украине назвали в честь Залужного

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Обвинений пока ни одному фигуранту дела не предъявили. Однако известно, что речь идет о халатном отношении к военной службе и государственной измене.

Власти недовольны плохим качеством минирования зданий и мостов. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований допросили ряд генералов, в том числе и главнокомандующего. Теперь в стране говорят о «деле Залужного».

Также по делу проходят и чиновники из Херсонщины. В частности, бывший председатель областной военной администрации Геннадий Лагута. Однако 17 сентября он свел счеты с жизнью.

«Как утверждают местные СМИ, чиновник в подробностях знал, как Россия брала под контроль Херсонскую область», - уточнило агентство.

Экс-командующий украинской группировкой войск «Юг» Андрей Соколов высказал мнение, что расследование необходимо президенту Владимиру Зеленскому для сокрытия своей вины в провале Украины.

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