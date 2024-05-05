«Углубленный обмен мнениями». Си Цзиньпин рассказал, о чем поговорит с Макроном

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Китайский лидер прибыл с визитом во Францию 5 мая. Это первая за пять лет поездка Си Цзиньпина в страну.

«Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом», - подчеркнул председатель КНР.

Стороны также поднимут важные международные и региональные вопросы.

Сам Макрон сообщал, что обсудит с Си Цзиньпином олимпийское перемирие во всех текущих конфликта. Речь пойдет в том числе об Украине.