«Углубленный обмен мнениями». Си Цзиньпин рассказал, о чем поговорит с Макроном
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном отношения двух стран. Слова китайского лидера привело Центральное телевидение КНР.
Китайский лидер прибыл с визитом во Францию 5 мая. Это первая за пять лет поездка Си Цзиньпина в страну.
«Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом», - подчеркнул председатель КНР.
Стороны также поднимут важные международные и региональные вопросы.
Сам Макрон сообщал, что обсудит с Си Цзиньпином олимпийское перемирие во всех текущих конфликта. Речь пойдет в том числе об Украине.