Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT
Использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT обезопасит страны Африки. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго сообщил РИА «Новости» о политическом шантаже со стороны Запада.
«Альтернатива существующему SWIFT - это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», - сказал он.
Джедже Одонго объяснил, что при появлении аналога SWIFT у африканских стран появится выбор - использовать ее или другой вариант, например, созданный в России. По словам министра, коллективный Запад пригрозил странам с неугодной позицией отключением от этой системы. Он сказал, что альтернативный инструмент защитит их от шантажа и политизации финансовых операций.
Крупные российские банки отключили от SWIFT. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин не исключил создание отечественной альтернативы , а глава ВТБ Андрей Костин предложил присоединиться к китайской CIPS.