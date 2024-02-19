Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT

«Альтернатива существующему SWIFT - это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», - сказал он.

Джедже Одонго объяснил, что при появлении аналога SWIFT у африканских стран появится выбор - использовать ее или другой вариант, например, созданный в России. По словам министра, коллективный Запад пригрозил странам с неугодной позицией отключением от этой системы. Он сказал, что альтернативный инструмент защитит их от шантажа и политизации финансовых операций.

Крупные российские банки отключили от SWIFT. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин не исключил создание отечественной альтернативы , а глава ВТБ Андрей Костин предложил присоединиться к китайской CIPS.