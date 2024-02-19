19 февраля 2024, 10:53

Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT

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Использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT обезопасит страны Африки. Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго сообщил РИА «Новости» о политическом шантаже со стороны Запада.

«Альтернатива существующему SWIFT - это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты», - сказал он.

Джедже Одонго объяснил, что при появлении аналога SWIFT у африканских стран появится выбор - использовать ее или другой вариант, например, созданный в России. По словам министра, коллективный Запад пригрозил странам с неугодной позицией отключением от этой системы. Он сказал, что альтернативный инструмент защитит их от шантажа и политизации финансовых операций.

Крупные российские банки отключили от SWIFT. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин не исключил создание отечественной альтернативы , а глава ВТБ Андрей Костин предложил присоединиться к китайской CIPS.

Африка Санкции Экономика
19 февраля 2024, 11:13
Премьер Эстонии призвала изъять активы России до выборов в США
РИА «Новости»
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Запад должен конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британской газете Financial Times.

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», - заявила Каллас.

С точки зрения премьер-министра Эстонии, конфискация активов якобы надавит на экономику России и подтолкнет к завершению конфликта.

Авторы FT назвали призыв Каллас еще одним признаком европейской озабоченности из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и влияния этого события на западную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Ранее премьер-министр Эстонии признала, что у российской стороны есть легитимное право предъявлять Западу требования по своим замороженным активам. По мнению Каллас, если урегулировать, в том числе, этот момент, деньги России можно будет направить в пользу Украины.

США Россия Эстония Деньги
19 февраля 2024, 10:34
Фон дер Ляйен уличили в желании втянуть Европу в войну с Россией
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Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности могут втянуть Европу в войну с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На полях Мюнхенской конференции фон дер Ляйен назвала украинский конфликт борьбой между демократией и автократией. Она призвала весь мир решить, с кем они - с Россией и Путиным или «демократическими странами».

Филиппо сравнил высказывание фон дер Ляйен с «карикатурными» словами бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, который пытался «оправдать войны добра против зла» в Ираке и Афганистане.

«Урсула считает себя главой вооруженных сил, она готова втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет на это никакой легитимности!» - подчеркнул французский политик.

Флориан Филиппо призвал отстранить от власти главу Еврокомиссии. А сам Евросоюз он потребовал «уничтожить как можно скорее».

Европа Войны Россия Урсула фон дер Ляйен
19 февраля 2024, 10:23
Крупнейший золотодобытчик в России продаст бизнес
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Золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Как указано на сайте компании, сделку могут закрыть до конца 2024 года.

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО „Полиметалл“ (холдинговая компания российских активов группы) компании АО „Мангазея Плюс“ („Покупатель“)», - обозначено в публикации.

Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл». Основная причина продажи - риски продолжать операционную деятельность на территории страны.

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Ранее японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Компания работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года.

Казахстан Отставки Санкции Россия Бизнес
19 февраля 2024, 08:20
Турецкие школьники перестанут отмечать западные праздники
piqsels
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Министерство образования Турции запретило отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям страны. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, частные школы не смогут праздновать Хэллоуин, Рождество и Пасху. В постановлении министерства образования отметили, что таким образовательным учреждениям запрещается проводить «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации».

Журналисты подчеркнули, что на празднование Хэллоуина в частных школах обратили внимание в 2023 году.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец высказала мнение, что запрещать в России День святого Валентина не нужно. Вместо этого она предложила популяризировать отечественный праздник День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.

Праздники Турция Школы Школьники Запад Хэллоуин Образование

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