Уехавший в Белоруссию польский судья отверг обвинения в раскрытии секретных данных

Он добавил, что доступ к секретной информации у него был, но в Белоруссии выдачи этой информации никто не просил «Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня этого здесь никто этого и не требует», - заявил Шмидт.

По его словам, возможность возвращения в Польшу он не рассматривает, так как дома мужчине грозит возбуждение уголовного дела и немедленный арест.

Агентство внутренней безопасности Польши и Генеральная прокуратура страны объявили, что начали проверку о доступе Шмидта к секретной информации и шпионаже в пользу Белоруссии. Премьер-министр Дональд Туск не исключил, что судье помогли бежать из страны белорусские спецслужбы.

Оставивший пост судьи во втором отделении воеводского административного суда Варшавы, Томаш Шмидт после приезда в Минск публично запросил убежища у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он признался, что официальный запрос пока не подал. Причину отъезда из Польши он объяснил политическим преследованием.