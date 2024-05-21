Уехавшие из Белоруссии оппозиционеры остались без имущества

Уехавшие за границу участники акций протеста , по информации телеканала ОНТ , призывали ввести санкции против своей страны. Находясь за рубежом, они продолжали сдавать свои квартиры в аренду и получать от этого доход. Против оппозиционеров возбудили уголовные дела, и суды конфисковали их имущество в качестве компенсации ущерба по заочным приговорам.

Журналисты заявили о списке из 100 человек, которым грозит конфискация. В эфире телеканала назвали имена девяти человек, которые уже лишились имущества. В их числе дочь оппозиционера Павла Латушко Яна.

Компенсировать ущерб от протестных акций в Минске в 2020 году призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что восстановление города стоило денег.