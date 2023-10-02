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Руководство УЕФА допустило российские юношеские сборные до международных турниров при условии, что спортсмены будут выступать без флага, гимна и не на территории России.

По информации издания, руководство УЕФА при общении с федерациями обращало внимание на их непоследовательность в противодействии возвращению России на юношеские турниры. Кроме того, в июле министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов назвал поведение протестующих против участия РФ стран прогнозируемой позицией. По его словам, она носит политизированный характер. Митрофанов добавил, что национальным спортивным ассоциациям приходится подстраиваться под поведение руководства их государств.