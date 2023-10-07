УЕФА начал расследование после задержания игроков «Легии» в Нидерландах
Европейский футбольный союз (УЕФА) начал расследование по факту задержания двух игроков польского клуба «Ления» после матча Лиги конференции в Нидерландах. Информация появилась на сайте союза.
«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов», - говорится в сообщении.
Дополнительные данные пообещали предоставит позднее.
Нидерландская полиция задержала сербского защитника Радована Панкова и португальского хавбека Жозуэ 5 октября после матча группового этапа Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и варшавской «Легией» (встреча в Алкмаре в завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев). Появились сведения о том, что правоохранители применили силу к президенту клуба Дариушу Миодуски, а также тренеру по физической подготовке.
Перед этим фанаты «Легии», разозлившись из-за отсутствия билетов на матч, напали на полицейских возле стадиона, отняли у них дубинки и перцовые баллончики. Правоохранители заподозрили, что Жозуэ и Панков как-то связаны с агрессивными болельщиками.