03 февраля 2024, 11:08

Удары США по востоку Сирии привели к жертвам

Global Look Press
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Удары, нанесенные самолетами США по востоку Сирии, привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб инфраструктуре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ», - заявили в оборонном ведомстве.

Удары США не имеют оправданий, поскольку их наносят с целью ослабить сирийскую армию в борьбе с терроризмом, подчеркнули в Минобороны.

По данным газеты Al Akhbar , на границе Сирии и Ирака погибли несколько человек. На западе Ирака погиб один человек, еще один получил ранение.

В ночь на 3 февраля США поразили более 85 целей иранского КСИР и связанных с ним военизированных формирований в Ираке и Сирии. В Пентагоне добавили, что авиация поразила командные пункты, склады с боеприпасами, разведывательные центры.

Позднее американскую базу в сирийском Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами , после чего начался пожар. По данным военного командования, противник задействовал более 120 боеприпасов. Информацию о погибших и пострадавших не привели.

США Сирия Ирак
03 февраля 2024, 10:49
Выделение ЕС помощи Киеву назвали противоречащим интересам Европы
РИА «Новости»
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Лидеры стран Евросоюза, решив выделить Украине 50 миллиардов евро, действуют вопреки национальным интересам. Это грозит сменой власти. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», - подчеркнул парламентарий.

Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.

Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.

Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.

Евро Депутаты Европа Деньги
03 февраля 2024, 10:15
Французские военные назвали виновных в крушении Ил-76 с украинскими пленными
Global Look Press
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Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил источник агентства Associated Press.

По данным разведки, на которые сослались в материале, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет.

Неназванный западный чиновник утверждал, что Ил-76, скорее всего, упал из-за ракетного удара, а не в результате технической неисправности. По его словам, ракету запустили с территории Украины.

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились 65 пленных ВСУ, что подтвердила украинская сторона. Вместе с ними погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. Все собранные на месте ЧП обломки Ил-76 вывезли на специальный полигон. В Кремле предложили провести международное расследование причин крушения самолета, однако пока ни одна страна не откликнулась.

Франция Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
03 февраля 2024, 09:09
Внешнюю политику Байдена назвали катастрофой
РИА «Новости»
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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал внешнеполитические решения президента страны Джо Байдена. По его мнению, из-за действующего главы государства Штаты выглядят слабыми. Об этом конгрессмен заявил в эфире Fox News.

«Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», - резко сказал Джонсон.

По его мнению, такая политика ведет к проявлению агрессии в отношении США. Именно поэтому противники Вашингтона в разных странах мира действуют «настолько провоцирующим образом», подчеркнул спикер. Он добавил, что при Дональде Трампа подобного не происходило.

Американские военные корабли регулярно сейчас подвергаются обстрелам в Красном море со стороны йеменских хуситов. На фоне очередного витка палестино-израильского конфликта ухудшилась ситуация на Ближнем Востоке. Базы США неоднократно попадали под ракетный удар в Сирии и Ливии.

США Конгресс США Дональд Трамп Джо Байден
03 февраля 2024, 08:28
Пожар начался на базе США на востоке Сирии после обстрела
РИА «Новости»
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На американской базе на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.

«Базу США в Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после этого начался пожар», - рассказал источник.

Сведения о пострадавших или погибших, а также разрушениях, пока что не поступали. Телеканал Al Mayadeen также сообщал о факте обстрела объекта.

После начала эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа случаи нападения на базы США в Сирии и Ираке с использованием беспилотников и ракет участились. Представители шиитских группировок предупреждали, что усилят атаки из-за оказания помощи Израилю со стороны США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что военные США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ираке. При этом он подчеркивал, что Штаты не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке.

США Пожары Сирия

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