Удары по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать

Источники издания сообщили, что удары по йеменским позициям уничтожили около 90% целей, но это не сильно повлияло на способность хуситов наступать и атаковать корабли в Красном море.

«Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов» - отметили собеседники.

Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана. Выявление целей оказалось более сложной задачей, чем ожидали союзники.

США и Великобритания 13 января нанесли очередной удар по Йемену. Атаке подверглась военно-морская база недалеко от Ходейды. В окрестностях города раздавались взрывы. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.