Удары Пакистана по Ирану унесли жизни 9 человек

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», - сказал он.

Мархамати незадолго до этого заявлял, что погибли семь граждан неиранского происхождения. Среди них три женщины и четверо детей. Расследованием, по его словам, займутся иранские специслужбы.

Пакистан нанес серию высокоточных ударов по разным районам города Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Военные заявили, что атаковали укрытия террористов на неконтролируемой иранским правительством территории. МИД Ирана осудил атаку и вызвал пакистанского дипломата.

За два дня до атаки, 16 января, иранская армия ударила по двум базам группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. На террористов сбросили ракеты и беспилотники.