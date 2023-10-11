Удары Израиля по позициям ХАМАС оценили в НАТО

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Он подчеркнул, что ожидает от Израиля сохранения баланса в ведении боевых действий против ХАМАС.

«Ответ Израиля пропорциональный, мы ожидаем, что он и будет пропорциональным. Мы также призываем враждебные Израилю организации не пытаться воспользоваться ситуацией, что приведет к эскалации конфликта», - заявил Столтенберг.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются пятый день. Конфликт начался с ракетного удара и захвата приграничных населенных пунктов боевиками из сектора Газа. Общее число погибших превысило 2200 человек (1200 - в Израиле, 1055 - в Палестине).

Показатель продолжит расти. Военные обнаруживают все новые тела убитых мирных жителей, а по сектору Газа продолжаются авиаудары. К дополнительным смертям может привести блокада палестинской территории , которая оставила без воды, продуктов и света около 2,3 миллиона жителей.

Действия Армии обороны Израиля против сектора Газа - пропорциональная реакция на нападение боевиков ХАМАС. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.