Удары Израиля остановили работу аэропортов Сирии

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По данным ведомства, израильские истребители нанесли удар по воздушным гаваням в четверг, 12 ноября, около 13:50 (совпадает с московским). Ракеты по расположенным на севере страны аэропортам прилетели практически одновременно.

«Взлетно-посадочные полосы двух аэропортов повреждены и выведены из строя», - заявили в Минобороны Сирии.

В заявлении назвали прошедшую атаку попыткой Израиля отвлечь внимание от преступлений, которые военные совершают в секторе Газа, и скрыть потери среди мирного палестинского населения.

Также Минобороны Сирии обвинило Израиль в поддержке террористических и экстремистских организаций, которые оккупировали северо-западные провинции страны.

Армия обороны Израиля в минувший вторник, 10 октября, заявила о запуске снарядов со стороны Сирии. В ведомстве заявили, что часть боеприпасов пересекла границу, остальные упали на безлюдной территории соседней страны.