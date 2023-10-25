Удары ЦАХАЛ по сектору Газа лишили крыши над головой тысячи палестинцев
Ракетные обстрелы и бомбардировки Армии обороны Израиля уничтожили практически половину жилого фонда на территории сектора Газа. Десятки тысяч местных жителей остались без жилья, сообщил ТАСС посол Палестины в Узбекистане и Киргизии Джавад Авад.
«Израиль намеренно наносит удары по жилым домам, и сейчас в секторе Газа уничтожено почти 50% жилья», - указал Авад.
По его словам, ЦАХАЛ планирует уничтожить все оставшиеся там строения. Сейчас тысячи палестинцев остались без крыши над головой. В этой связи посол призвал международное сообщество остановить израильскую сторону, действия которой привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей Газы.
«Должна быть выполнена резолюция ООН. Должны быть созданы два государства для двух народов», - подчеркнул Авад.
Дипломат заявил, что Израилю следует освободить оккупированные палестинские земли со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила о разросшейся панике в секторе Газа из-за непрекращающихся бомбардировок со стороны ЦАХАЛ.
При этом ЮНИСЕФ сообщил, что в анклаве с момента эскалации конфликта погибли более 2300 детей , свыше 5300 пострадали.