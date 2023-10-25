Удары ЦАХАЛ по сектору Газа лишили крыши над головой тысячи палестинцев

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«Израиль намеренно наносит удары по жилым домам, и сейчас в секторе Газа уничтожено почти 50% жилья», - указал Авад.

По его словам, ЦАХАЛ планирует уничтожить все оставшиеся там строения. Сейчас тысячи палестинцев остались без крыши над головой. В этой связи посол призвал международное сообщество остановить израильскую сторону, действия которой привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей Газы.

«Должна быть выполнена резолюция ООН. Должны быть созданы два государства для двух народов», - подчеркнул Авад.

Дипломат заявил, что Израилю следует освободить оккупированные палестинские земли со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила о разросшейся панике в секторе Газа из-за непрекращающихся бомбардировок со стороны ЦАХАЛ.

При этом ЮНИСЕФ сообщил, что в анклаве с момента эскалации конфликта погибли более 2300 детей , свыше 5300 пострадали.