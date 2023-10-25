Ударная волна выбила стекла на Хмельницкой АЭС

«В 01:26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника сбили примерно в пяти и 20 километрах от объекта соответственно», - указали в сообщении.

При этом там отметили, что прямого воздействия дронов на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу АЭС. Станции сейсмического мониторинга зафиксировали сейсмические воздействия взрывов.

В период с 10 по 16 октября ВСУ отправили около 200 летательных аппаратов к Запорожской атомной электростанции. Постпредство направило в секретариат МАГАТЭ вербальную ноту с сообщением о запущенных летательных аппаратах.