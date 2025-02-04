04 февраля 2025, 21:25

Удар стихии нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Стамбула

Unsplash
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Авиационные власти Турции существенно сократили количество рейсов в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен на азиатской стороне Стамбула. Ограничения из-за непогоды ввели на ближайшие несколько дней, сообщило местное издание Türkiye Today.

Авиационные власти Турции существенно сократили количество рейсов в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен на азиатской стороне Стамбула. Ограничения из-за непогоды ввели на ближайшие несколько дней, сообщило местное издание Türkiye Today.

Около 30% всех рейсов планируется отменить на 5 и 6 февраля. Руководство воздушной гавани призвало пассажиров следить за последними обновлениями и объявлениями на веб-сайтах авиакомпаний и в кол-центрах.

Кроме того, 10% оставшихся рейсов отменят и 7 февраля.

Стамбульский координационный центр по чрезвычайным ситуациям (AKOM) ранее опубликовал заявление, в котором предупредил жителей о необходимости готовиться к снегопаду и гололедице. Снежная буря придет в Стамбул уже в среду, 5 февраля.

Сильнейший снегопад обрушился и на Японию. Мощная буря накрыла северный остров Хоккайдо, власти уже закрыли здесь сотни школ.

Турция Погода Авиакомпании Стамбул Снегопад
04 февраля 2025, 21:19
США могут возобновить зарубежную помощь
РИА «Новости»
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Государственный департамент сделал масштабные исключения из режима приостановки программы зарубежной помощи США. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе, его процитировал ТАСС.

По сообщению Госдепа, значительная часть программ зарубежной помощи возобновили. Рубио отметил, что программы заморозили, чтобы провести обзор.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», - заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что исключение сделали для программ, укрепляющих безопасность Америки и делающих ее сильнее. Речь идет о «комплексных исключениях», которые действуют уже около недели.

Финансирование почти всех программ иностранной помощи приостановили 25 января сроком на 90 дней. Приказ коснулся практически всех действующих на той момент программ, в том числе помощь Украине, Иордании и Тайваню, однако за исключением Израиля и Египта.

США Госдеп США
04 февраля 2025, 18:57
Фото голого «Дональда Трампа» слили в Сеть
Global Look Press
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В Сети появилось фото якобы голого «Дональда Трампа». Снимок опубликовали на странице президента США в соцсети Х.

По данным Telegram-канала Baza , хакеры взломали аккаунт американского лидера и подменили ссылку bitly в одном из старых постов от 2011 года. Соцсеть обновила предпросмотр, пост стал самым комментируемым в этом аккаунте.

В 2020 году агентство Reuters провело расследование и установило, что фото голого «Трампа» - проект художницы Элисон Джексон. Мужчина на снимке действительно похож на президента США, но в оригинальной версии есть надпись: «Это не Дональд Трамп».

В октябре 2024-го хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба Трампа. Шпионская операция началась еще за несколько месяцев до этого события.

Фото США Соцсети Дональд Трамп Хакеры
04 февраля 2025, 17:16
Пять человек пострадали в результате стрельбы рядом со шведской школой
Global Look Press
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В результате стрельбы в районе школе в шведском городе Эребру пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В школе произошла стрельба.<…> Масштабы ущерба неясны. <…> Подтверждено, что пять человек получили огнестрельные ранения», - заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, неизвестный открыл стрельбу днем 4 февраля. Состояние пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города и скорой помощи. Полицейские рекомендовали местным жителям не покидать дома и не приближаться к школе, так как спасательная операция еще продолжается.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия.

Телеканала SVT сообщил, что в школе Campus Risbergska, в районе которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых.

Накануне пожилой мужчина устроил стрельбу во время соревнований в техасской школе Pasadena Memorial High School. В результате стрельбы пострадал один человек. Родители обезвредили стрелка до появления полиции.

Стрельба Школы Швеция Полиция
04 февраля 2025, 16:23
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа
Global Look Press
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Конгрессмен-демократ Грег Касар призвал уволить главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска с должности в администрации президента Дональда Трампа. Об этом Касар написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится», - заявил он.

Ранее газета Washington Post назвала Илона Маска «теневым президентом» США. Это произошло после того, как он активно вмешался в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу его временного закрытия. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом Трампом и его поведение начинают раздражать людей из окружения Трампа. Они считают, что Маск ведет себя как сопрезидент.

Ранее Маск обвинил бывшего американского президент Джо Байдена в тратах на нелегальных мигрантов вместо помощи американцам. В 2023-м страна потеряла 150,7 миллиардов долларов. Миграционный кризис стал одной из самых серьезных проблем в США. Трамп неоднократно высказывал намерение провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны.

США Конгресс США Дональд Трамп Илон Маск

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