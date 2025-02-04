Удар стихии нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Стамбула

Читайте нас в:

Авиационные власти Турции существенно сократили количество рейсов в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен на азиатской стороне Стамбула. Ограничения из-за непогоды ввели на ближайшие несколько дней, сообщило местное издание Türkiye Today.

Около 30% всех рейсов планируется отменить на 5 и 6 февраля. Руководство воздушной гавани призвало пассажиров следить за последними обновлениями и объявлениями на веб-сайтах авиакомпаний и в кол-центрах.

Кроме того, 10% оставшихся рейсов отменят и 7 февраля.

Стамбульский координационный центр по чрезвычайным ситуациям (AKOM) ранее опубликовал заявление, в котором предупредил жителей о необходимости готовиться к снегопаду и гололедице. Снежная буря придет в Стамбул уже в среду, 5 февраля.

Сильнейший снегопад обрушился и на Японию. Мощная буря накрыла северный остров Хоккайдо, власти уже закрыли здесь сотни школ.