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Я думаю, что сегодня Байден попытается связать тему Украины и Израиля в какой-то единый кейс для того, чтобы протолкнуть вопрос финансирования этих конфликтов в конгрессе Соединенных Штатов Америки. И как-то убедить собственное население в том, что и Украина, и Израиль имеют ключевое значение для американских внешнеполитических интересов.

В конце концов, я думаю, что его активность по этим двум направлениям выльется в электоральные потери и электоральные приобретения господина Трампа и других политиков, участвующих в предвыборной гонке.

Далее - его прямая речь.

Еще до вновь разразившегося палестино-израильского конфликта Байден поставил тему Украины во главу своей предвыборной избирательной кампании. И это стало ключевой ошибкой главы американского государства. Потому что США в этом прокси-военном противостоянии фактически застряли.

Я думаю, что внутри администрации Байдена осознают, что украинские вооруженные формирования сегодня в шаге от поражения. А Россия с точки зрения исторического процесса в шаге от победы в ходе текущего противостояния.

И теперь на фоне ситуации с Украиной во главе избирательной кампании Байдена, помимо темы Украины, возникает и тема Израиля. Это тот случай, когда Байден этого не хотел, но это случилось.

Сегодня американский президент будет вынужден расставлять приоритеты в плане поддержки своих союзников в их военных противостояниях. Очевидно, что Байден отдаст приоритет Израилю, потому что это более перспективное направление для того, чтобы американцы удерживали свои позиции. Ну и потеря Израиля будет означать крах американских интересов на Ближнем Востоке.