Удар по предвыборной кампании. Активность Байдена по Украине и Израилю пойдет на пользу Трампу
Американцы устроили митинг против боевых действий в секторе Газа и пробрались в здание американского конгресса. На фоне этого президент США Джо Байден решил выступить с обращением к нации по теме конфликта между Израилем и Палестиной и спецоперации на Украине. Как отметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с «360», Байден не хотел, чтобы проблема Ближнего Востока встала во главе его избирательной кампании. Ему предстоит расставить приоритеты, но выбор вряд ли падет в сторону Украины.
Я думаю, что сегодня Байден попытается связать тему Украины и Израиля в какой-то единый кейс для того, чтобы протолкнуть вопрос финансирования этих конфликтов в конгрессе Соединенных Штатов Америки. И как-то убедить собственное население в том, что и Украина, и Израиль имеют ключевое значение для американских внешнеполитических интересов.
В конце концов, я думаю, что его активность по этим двум направлениям выльется в электоральные потери и электоральные приобретения господина Трампа и других политиков, участвующих в предвыборной гонке.
Далее - его прямая речь.
Еще до вновь разразившегося палестино-израильского конфликта Байден поставил тему Украины во главу своей предвыборной избирательной кампании. И это стало ключевой ошибкой главы американского государства. Потому что США в этом прокси-военном противостоянии фактически застряли.
Я думаю, что внутри администрации Байдена осознают, что украинские вооруженные формирования сегодня в шаге от поражения. А Россия с точки зрения исторического процесса в шаге от победы в ходе текущего противостояния.
И теперь на фоне ситуации с Украиной во главе избирательной кампании Байдена, помимо темы Украины, возникает и тема Израиля. Это тот случай, когда Байден этого не хотел, но это случилось.
Сегодня американский президент будет вынужден расставлять приоритеты в плане поддержки своих союзников в их военных противостояниях. Очевидно, что Байден отдаст приоритет Израилю, потому что это более перспективное направление для того, чтобы американцы удерживали свои позиции. Ну и потеря Израиля будет означать крах американских интересов на Ближнем Востоке.