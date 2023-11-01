Удар по лагерю беженцев в Газе шокировал генсека ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш потрясен ударом по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.
Гутерриша шокировал рост уровня жестокости в анклаве. Генсека потрясло убийство палестинских жителей, женщин и детей в результате сегодняшних и вчерашних ударов со стороны Израиля, подчеркнул Дюжаррик.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявил, что атака на лагерь беженцев является зверством , из-за которого погибают ни в чем не повинные люди. Он также обратил внимание на недостаток продуктов, воды и лекарств в секторе Газа.
По данным СМИ, в результате удара израильской армии по лагерю Джабалия погибли десятки мирных жителей Палестины. Также несколько человек получили ранения.