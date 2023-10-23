Удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа унес жизни 30 человек

Читайте нас в:

Министерство внутренних дел Газы объявило, что ЦАХАЛ атаковал крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа поздно вечером 22 октября. Люди прятались в жилом доме. Под завалами нашли 30 тел, большинство из них - женщины и дети. Ранения получили не менее 27 человек.

«Мы страдаем от острой нехватки лекарств и медицинского оборудования», - рассказал директор индонезийской больницы в северной части сектора Газа.

В городе Джебалия открыли еще три лагеря беженцев. Люди спрятались в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Пресс-секретарь организации Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа не осталось безопасных мест, так как удары наносили даже по школам ООН. Израиль призвал эвакуировать 1,1 миллиона мирных жителей на юг анклава.