Удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа унес жизни 30 человек
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа. Погибли 30 человек, пострадали 27 жителей анклава, сообщил телеканал Al Jazeera.
Министерство внутренних дел Газы объявило, что ЦАХАЛ атаковал крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа поздно вечером 22 октября. Люди прятались в жилом доме. Под завалами нашли 30 тел, большинство из них - женщины и дети. Ранения получили не менее 27 человек.
«Мы страдаем от острой нехватки лекарств и медицинского оборудования», - рассказал директор индонезийской больницы в северной части сектора Газа.
В городе Джебалия открыли еще три лагеря беженцев. Люди спрятались в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Пресс-секретарь организации Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа не осталось безопасных мест, так как удары наносили даже по школам ООН. Израиль призвал эвакуировать 1,1 миллиона мирных жителей на юг анклава.