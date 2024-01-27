27 января 2024, 10:49

Удар по доллару. Конфискация активов России серьезно навредит США

piqsels
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Конфискация замороженных средств России принесет США много вреда. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделал юрист-международник Дмитрий Романенко.

«На следующий день после принятия акта о конфискации российских активов ныне существующие ручейки по выводу активов других стран из США начнут сливаться в реки, и это движение может стать необратимым», - рассказал эксперт.

Третьи страны станут быстрее отказывать от доллара. Отдельные государства поспешат поскорее избавиться от американских облигаций. Соединенные Штаты в таком случае потеряют намного больше, чем Россия.

В мире продолжат активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты. США утратили экономическое лидерство, попытки вернуть его, развязывая вооруженные конфликты и торговые войны, не приносят результата, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Тем не менее Соединенные Штаты толкают Евросоюз на противостояние с РФ.

США Доллары США Госдума РФ Войны Россия
27 января 2024, 11:28
Галкина не пустили на концерт в Индонезию
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Юмориста Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт. На своей странице в Instagram** артист пожаловался, причиной стало «письмо от правительства» России.

Галкину* одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления, все было в порядке. Однако на паспортном контроле артиста развернули.

«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», - заявил он.

Как писали СМИ, Галкина* задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в «черном списке». Юморист уверенно заявил, что транспортные и пограничные службы недоумевали, чем он заслужил «такую честь». Тем не менее в ситуации разбираться никто не стал. Галкин* пожаловался, что Индонезии проще выполнить просьбу России, чем решить вопрос.

Галкин* уже не в первый раз сталкивается с отменой своих концертов. Ранее его выступление не состоялось в Паттайе и Пхукете из-за жестких высказываний юмориста на тему политики.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

** Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Концерты Индонезия Россия Максим Галкин
27 января 2024, 10:54
ЕС предупредили о вреде евро из-за кражи прибыли от российских активов
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Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро — привлекательность валюты может снизиться. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, сообщила газета Financial Times.

Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро - привлекательность валюты может снизиться. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, сообщила газета Financial Times.

Он предупредил, что юань уже стал популярнее евро в качестве мировой валюты. По мнению Панетты, изъятие активов РФ будет способствовать повышению уровня валютной конкуренции.

«Международные отношения - часть „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», - указал президент Банка Италии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил о скором завершении работы над использованием замороженных активов России. По его словам, до середины февраля Евросоюз договорится об изъятии доходов от блокированных российских ресурсов.

Блогер «Голос Мордора» прокомментировал ситуацию и высказал мнение, что страны Европы боятся непредсказуемых последствий кражи активов. Из-за изъятия российских ресурсов ЕС может потерять доходы от денег из Китая, Индии и арабских государств.

Евро Италия Банки Россия Евросоюз Экономика
27 января 2024, 09:59
Казненный новым методом в США преступник мучился перед смертью
Unsplash
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Преступник, которого впервые в истории США казнили с помощью чистого азота, перед смертью в течение нескольких минут испытывал судороги. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Новый метод казни испытали на 58-летнем Кеннете Юджине Смите, которого осудили за заказное убийство женщины. По информации издания, исполнение высшей меры наказания продлилось не менее 22 минут.

«Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах <…> в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни», - указали в агентстве.

Исполнение высшей меры наказания с помощью чистого азота санкционировали в трех американских штатах, но ранее никогда не применяли. В издании добавили, что генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл называл новый метод казни эффективным и гуманным.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сравнил удушение азотом с пытками и призвал США наложить мораторий на казнь. По его словам, новый метод наказания является унизительным и бесчеловечным.

США Убийства ООН
27 января 2024, 09:11
«Хезболла» ударила по девяти позициям ЦАХАЛ
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Боевики ливанского движения «Хезболла» атаковали девять позиций израильской армии. Об этом сообщил Telegram-канал военно-информационной службы формирования.

Шиитское движение ударило по ЦАХАЛ ракетами Falaq-1 класса «земля-земля». Обстрелам подверглись военные объекты в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.

«Бойцы <…> провели несколько операций против позиций и дислокаций израильской вражеской армии на ливанско-палестинской границе», - указали в сводке.

По информации «Хезболлы», израильские войска понесли потери. В ответ на ракетную атаку армия Израиля ударила с помощью истребителей по огневым точкам ливанских боевиков.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум террористическим объектам, где действовали террористы „Хезболлы“», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. По его словам, если в вооруженное противостояние вступит ливанская сторона, это не покажется израильскому руководству «пикником».

Израиль Истребители Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины

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