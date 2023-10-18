Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа сняли на видео

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Дом, с балкона которого сняли удар, находился недалеко от больницы. Очевидец запечатлел ночное небо, а затем мощный взрыв и огонь.

При взрыве в баптистской больнице «Аль-Ахли» погибли и пострадали более 800 человек. Минздрав Газы заявил, что в здании не только лечили больных, но и прятали мирных жителей от бомбежек. Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид сказал, что о планируемой бомбардировке предупредили за несколько часов до удара.

Сектор Газа возложил ответственность за взрыв на Армию обороны Израиля , которая в свою очередь сначала обвинила ХАМАС , затем группировку «Исламский джихад» *. Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за обострение конфликта на США.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.