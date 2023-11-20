Удар бумеранга. Европе объяснили эффект от антироссийских санкций
Антироссийские санкции Европы повлекут за собой эффект бумеранга, от которого пострадают сами жители континента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на информацию о вероятном запрете импорта алмазов из России в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.
«Эту тему давно анонсировали. Все это продолжение поисков решений, которые, по замыслу авторов, ударят по России. Но получается эффект бумеранга, из-за чего страдают сами европейцы», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что России удалось минимизировать все негативные последствия санкционных ограничений.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что запрет на импорт российских алмазов появится в новом санкционном пакете, который вступит в силу с 1 января 2024 года, уточнял RT. МИД России предупреждал, что западные санкции негативно повлияют на мировой экономический рост.