20 ноября 2023, 13:16

Удар бумеранга. Европе объяснили эффект от антироссийских санкций

РИА «Новости»
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Антироссийские санкции Европы повлекут за собой эффект бумеранга, от которого пострадают сами жители континента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на информацию о вероятном запрете импорта алмазов из России в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.

«Эту тему давно анонсировали. Все это продолжение поисков решений, которые, по замыслу авторов, ударят по России. Но получается эффект бумеранга, из-за чего страдают сами европейцы», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что России удалось минимизировать все негативные последствия санкционных ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что запрет на импорт российских алмазов появится в новом санкционном пакете, который вступит в силу с 1 января 2024 года, уточнял RT. МИД России предупреждал, что западные санкции негативно повлияют на мировой экономический рост.

Дмитрий Песков Санкции Россия Евросоюз
20 ноября 2023, 14:41
Армения призвала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи республике
РИА «Новости»
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Власти Армении призвали партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи стране. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Информацию опубликовали на сайте президента республики.

Совет коллективной безопасности призвал доработать решение по помощи Армении. Однако власти страны не заинтересовались данным документом.

«Хотя все остальные союзники поддержали это решение, [Армения] не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - рассказал Тасмагамбетов.

В среду, 22 ноября, в Минске пройдет заседание советов глав Минобороны, МИД и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На следующий день запланирован сам саммит. Премьер Армении Никол Пашинян решил не принимать участия в мероприятиях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Армении, что попытка усидеть на двух стульях не обернется удачей. По ее словам, власти республики хотят сохранить выгоду от участия в ЕАЭС, при этом недружественно действуя против РФ.

Армения ОДКБ
20 ноября 2023, 14:24
Полное закрытие границы Финляндией допустили в России
Unsplash
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Власти Финляндии способны пойти на полное закрытие всех приграничных с Россией контрольно-пропускных пунктов, однако навредят сами себе. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Пока что трудно комментировать то, что еще не случилось. Но таких вариантов исключать нельзя с учетом принятия решений в западно-европейских столицах. Но очевидно, что это решение противоречит национальным интересам Финляндии», - сказал он.

Дипломат также ответил на вопрос, какие ответные меры примет Россия.

«По ним решение примем в соответствии с нашими национальными интересами», - добавил Грушко.

Ранее в понедельник, 20 ноября, стало известно, что власти республики заявили о готовности закрыть оставшиеся действующие четыре КПП на границе с Россией. Если решение примут, то оно вступит в силу с 22 ноября, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ранее у России и Финляндии были дружественные добрососедские отношения, которые сменила русофобская позиция соседнего государства.

Финляндия Международные отношения Россия
20 ноября 2023, 13:49
Кремль сообщил об отсутствии попыток США начать диалог по ситуации на Украине
РИА «Новости»
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Представители США не пытались наладить диалог с Россией по возможному урегулированию ситуации на Украине на саммите АТЭС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, подобных попыток не было», - ответил он на вопрос о том, не пытались ли власти США установить контакты на саммите АТЭС, который посещала делегация России.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошел в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Посол России Марат Бердыев отмечал, что представители США на мероприятии демонстрировали уже ставшее привычным разнузданное поведение.

Ранее бывший командир националистического батальона ВСУ «Торнадо» Руслан Онищенко выразил мнение, что Запад в скором времени вынудит Украину приступить к переговорам с Россией. По его словам, страна является рабом и вассалом для западных союзников.

США Дмитрий Песков Международные отношения Россия Украина
20 ноября 2023, 12:46
Кремль назвал русофобской политику решившей закрыть оставшиеся КПП Финляндии
РИА «Новости»
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Русофобская политика Финляндии, решившей закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По данным издания IltaLehti , финские власти собрались закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Решение может вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября.

Комментируя эту информацию, Песков отметил, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию. У российской стороны нет диалога с финскими властями, причем не по своей вине, поскольку не РФ инициировала сворачивание отношений, указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что раньше между Россией и Финляндией были добрые и прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении.

«Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция», - сказал Песков.

Финляндия объяснила решение закрыть КПП якобы неконтролируемым прибытием с российской территории беженцев из Сирии, Ирака и Сомали. Представитель Кремля заявил, что Россия не принимает обвинения в адрес своих пограничников, поскольку они соблюдают все инструкции.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это решение будет действовать минимум до 18 февраля следующего года.

Кремль Финляндия Дмитрий Песков Международные отношения Россия

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