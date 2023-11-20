Удар бумеранга. Европе объяснили эффект от антироссийских санкций

Армения призвала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи республике

Власти Армении призвали партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи стране. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Информацию опубликовали на сайте президента республики.

Совет коллективной безопасности призвал доработать решение по помощи Армении. Однако власти страны не заинтересовались данным документом.

«Хотя все остальные союзники поддержали это решение, [Армения] не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - рассказал Тасмагамбетов.

В среду, 22 ноября, в Минске пройдет заседание советов глав Минобороны, МИД и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На следующий день запланирован сам саммит. Премьер Армении Никол Пашинян решил не принимать участия в мероприятиях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Армении, что попытка усидеть на двух стульях не обернется удачей. По ее словам, власти республики хотят сохранить выгоду от участия в ЕАЭС, при этом недружественно действуя против РФ.