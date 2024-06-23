Удар ATACMS по Севастополю в США назвали актом войны

Читайте нас в:

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», - отметил он.

Аналогичную позицию высказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты , которыми ВСУ нанесли удар по Севастополю.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета сбилась с курса и взорвалась над курортной зоной.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали более до 150 человек.

Медики госпитализировали 82 пострадавших. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело.