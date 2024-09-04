Учительница в США совратила ученика и сходила с ним на 15 свиданий

Речь идет о деле против 20-летней Джерусалем Гарсии, которая преподавала в школе в Лас-Вегасе. Девушку арестовали 23 августа, на нее написала заявление бывшая избранница «пострадавшего». О романтических отношениях своего друга с учительницей она узнала от родственника юноши, учащегося в этом же заведении.

На допросе Гарсия объяснила, что встречалась со школьником и хотела вступить с ним в интимные отношения, но «воздерживалась от этого из-за его возраста». Сам потерпевший заявил, что около 15 раз ходил на свидания с преподавательницей. На уединенных встречах пара занималась петтингом и целовалась.

Позже полицейские узнали, что во время допроса Гарсия и ее ученик переписывались и сверяли свои истории, рассказанные правоохранителям.

В итоге женщину обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетним, по ее делу назначили судебное заседание на 30 сентября.

Ранее суд в США приговорил 40-летнюю учительницу к трем годам тюрьмы за сексуальную связь с 15-летней ученицей. Школьница рассказала на заседании, что после случившегося страдает от панических атак.