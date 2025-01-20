20 января 2025, 10:51

Учительница родила сына от 13-летнего ученика в США

Unsplash
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В американском штате Нью-Джерси учительница Лора Карон родила от 13-летнего ученика. Об этом сообщил WPVI-TV.

Следователи выяснили, что в период с 2016-го по 2020 год женщина насиловала ребенка у себя дома. Она преподавала у мальчика и его брата и была в хороших отношениях с их родителями, поэтому те часто оставляли сыновей дома у Карон.

История получила резонанс после того, как отец мальчиков забил тревогу. Он опубликовал в соцсетях пост о том, что родившийся в 2019 году ребенок учительницы подозрительно похож на его сына.

После этого выяснилось, что женщина спала в одной постели с учеником, а также входила в ванную, когда тот принимал душ. В тот период мальчику было 13 лет. Подробности рассказала сестра пострадавшего, брат признался ей в интимных отношениях с преподавательницей. В суде он также это подтвердил.

Лору Карон арестовали и обвинили в нескольких тяжких преступлениях. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее полиция в США арестовала учительницу начальной школы за порно с ребенком. Последние четыре года она работала помощницей учителя, но летом ей выдали временную лицензию на преподавание.

США Суд Дети Школы Соцсети Женщины Учителя Полиция
20 января 2025, 08:46
В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни за богохульство
Соцсети
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Суд в Иране приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни. Об этом сообщила газета Etemad.

Исполнителя обвинили в богохульстве. Пять лет назад певец получил тюремный срок по этой же статье.

Теперь дело возобновили. Таталу приговорили к смертной казни за оскорбление пророка. Артист еще может обжаловать приговор.

Музыкант жил в Стамбуле с 2018 года. В декабре 2023-го турецкая полиция передала Таталу Ирану. С тех пор мужчина сидит в тюрьме.

Ранее в Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита». Такое решение властей вызвало разногласия - одни поприветствовали меру как средство восстановления безопасности, других обеспокоили риски нарушения прав человека.

Суд Смертная казнь Приговоры Иран Артисты
20 января 2025, 05:07
Байден заявил в последний рабочий день, что никуда не уходит
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в последний рабочий день посетил две церкви, при этом заявил на христианском собрании темнокожих в штате Южная Каролина, что никуда не уходит. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», - сказал он.

Во время первого выступления Байден неоднократно запнулся, заявив, что он из «стального» штата Делавэр, который обанкротился, и из штата Пенсильвания, где «тоже все было не очень».

Потом заявил прихожанам, что южные части его штата также смешно разговаривали. На этом странности не закончились. Во время первого выступления Байден всматривался в карточки в своих руках.

Более уверенно он себя почувствовал на втором собрании, когда стоял напротив телесуфлера и с темнокожими хористками за спиной.

Несколько дней назад Байден выступил на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне, где произнес набор бессвязных выражений , пытаясь сформулировать критику в адрес российского президента Владимира Путина.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден
20 января 2025, 03:15
Трамп пообещал отменить все глупые указы Байдена
РИА «Новости»
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Сразу после вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп подпишет множество указов и отменит бессмысленные, на его взгляд, распоряжения предшественника. Политик объявил об этом на митинге в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - сказал он.

Трамп рассказал, как кто-то попросил его не подписывать слишком много указов в первый же день правления, а растянуть эту работу на несколько недель. Но республиканец отказался.

Он также пообещал также обнародовать материалы об убийствах Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга - младшего, посетить опустошенную пожарами Калифорнию и остановить конфликт на Украине. В речи на Capitol One Arena Трамп упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина , похвалив его за игру.

США Дональд Трамп Джо Байден
20 января 2025, 02:33
Трамп поручил создать систему ПРО «железный купол» для защиты США
Freepik
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах поручить разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны. Об этом политик заявил на митинге в Вашингтоне.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита „Железный купол“, который полностью произведут в США», - отметил он.

По словам Трампа, в качестве одного из ключевых приоритетов его новая администрация выбрала развитие национальной обороны.

Избранный президент также заявил, что после возвращения в Белый дом в США завершится «четырехлетний период упадка».

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Церемония пройдет без участия представителей России.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер ранее заявил, что избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп

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