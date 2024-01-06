Учитель в США угрожал обезглавить ученицу за ее слова об израильском флаге

Преподавателю еврейского происхождения не понравилось, что ученица оскорбилась наличием израильского флага в классе. Девочка заявила, что израильтяне убивали палестинцев. Учитель ответил, что его родственники проживают в Израиле, обвинил ее в антисемитизме и начал угрожать.

Теперь мужчину обвиняют в террористических угрозах и жестоком обращении с детьми. После задержания его отпустили под залог через два дня, но его обязали держаться на расстоянии и от самой школы, и от ученицы, которой он угрожал.

Несколько свидетелей подтвердили, что учитель реально угрожал отрубить голову ребенку.

Ранее в результате стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников, один человек погиб и пятеро получили ранения. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, не сообщили.