22 июня 2024, 01:55

Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга

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Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian.

«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», - сообщил он.

Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.

Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.

Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.

Исследования Болезни Канада Ученые
22 июня 2024, 01:16
Скрипали отказались участвовать в суде по делу об отравлении
РИА «Новости»
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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери, так как опасаются за свою безопасность. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным газеты, Скрипали считают, что предоставили достаточно данных полиции, и их личное участие в суде необязательно. Но родственники британки Дон Стерджес, которая погибла от отравления, считают, что Скрипалей необходимо включить в список свидетелей.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Слушания по делу об отравлении в Солсбери начнутся в октябре 2024 года.

Ранее в российском МИД сообщили, что Юлия Скрипаль отказалась от консульского содействия Москвы. Такая информация содержится в ответной ноте британских властей на запрос российских дипломатических служб.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018 года. Спустя четыре месяца в больницу с отравлением попали жители соседнего городка Эймсбери - 44-летняя Дон Стерджес и ее гражданский муж 45-летний Чарли Роули. Спустя несколько дней Стерджес скончалась, а Роули выжил. Английские полицейские заявили, что британцы отравились тем же веществом, что и Скрипали.

Великобритания Отравление Скрипалей Суд Больницы Россия Полиция
21 июня 2024, 23:49
Стало известно «тайном» ребенке Илона Маска
РИА «Новости»
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У американского миллиардера и технократа Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился еще один ребенок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ребенок родился в этом году, пол и имя младенца неизвестны. Это третий ребенок пары: три года назад Зилис родила от Маска близнецов. При этом она уверяла, что у нее не было романа с миллиардером, он лишь стал для нее донором спермы. Хотя из документов следует, что Маск жил в доме Зилис в Техасе.

По данным Bloomberg, всего у миллиардера как минимум 12 детей, причем шестеро из них родились за последние пять лет от двух женщин - певицы Граймс и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

В марте 2022 года у Маска и его бывшей девушки певицы Граймс родилась дочь. Ребенка вынашивала суррогатная мать. Девочку назвали Exa Dark Sideræl. По словам певицы, она находится в хороших отношениях с миллиардером, несмотря на расставание. На тот момент у пары уже был двухлетний ребенок - мальчик по имени X Æ A-12.

Спустя год Граймс написала, что сменила имя дочери - теперь ее зовут «Why» («Почему?»).

США Дети Отношения Илон Маск Певица Граймс
21 июня 2024, 23:45
«Я их дою». Лукашенко рассказал, что делает по ночам
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс. В ходе беседы с рабочими он сравнил свою работу с деятельностью в сельском хозяйстве. Кадры визита Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства заявил, что лучше и интересней работы, чем в сельском хозяйстве, не существует.

«Я это все прошел. <…> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», - сказал он.

По словам Лукашенко, президентство является «чепухой».

Ранее белорусский лидер заявил, что уровень в жизни в стране после обретения независимости никогда не был таким высоким. Президент Белоруссии отметил, что с середины 90-х годов доходы населения выросли в 10 раз. Он признался, что власти страны сделали все, чтобы не допустить разделения общества на бедных и богатых.

Белоруссия Сельское хозяйство Александр Лукашенко Работа
21 июня 2024, 23:26
Мужчина потерял пенис и стал женщиной из-за соседа
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В Индии мужчина проснулся после операции и обнаружил, что лишился пениса. Пострадавший стал жертвой обмана из-за земельного спора, сообщило Daily Mail.

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Муджахид рассказал, что сосед убедил его в том, что у него якобы есть серьезные проблемы со здоровьем. Когда индиец пришел в местную больницу, врачи подтвердили, что ему нужна срочная операция.

Очнувшись после наркоза Муджахид увидел, что ему ампутировали пенис. В произошедшем он обвинил соседа, подговорившего хирургов. А причиной жестокой мести стал земельный спор, который длится более двух лет.

«Он обещал, что превратит меня из мужчины в женщину», - отметил индиец.

Жители деревни и члены фермерского профсоюза поддержали Муджахида, устроив пикет с требованием арестовать виновных. Позже полицейские задержали соседа индийца, а также начали расследование в отношении врачей.

Ранее в Италии врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины в паховой области начала развиваться раковая опухоль.

Индия Больницы Врачи Мужчины

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