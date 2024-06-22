Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга
Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian.
«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», - сообщил он.
Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.
Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.
Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.