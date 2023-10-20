Ученый из Йельского университета рассказал о целесообразности развития Севморпути

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время своего визита на форум «Один пояс, один путь» в Пекине пригласил другие государства принять участие в развитии Северного морского пути. В ответ на это предложение представитель МИД Китая Мао Нин заявила о готовности страны сотрудничать с РФ в Арктике.

Ученый отметил, что Путин благодаря посещению форума создал крупную презентацию Севморпути для участников мероприятия. Бянь назвал арктический проект важной альтернативой даже в том случае, если он будет неэкономичным.

«С другой стороны, по мере развития технологий и глобального повышения температуры навигация по Северному морскому пути становится все экономичнее, а ее период - длиннее», - указал он.

Бянь также предположил, что все больше государств Восточной Азии примут решение участвовать в развитии береговой инфраструктуры для Севморпути.

«Поскольку Европа становится все более идеологизированной, возможно, после завершения этого раунда геополитических игр придется наладить отношения с Россией<...>», - заключил он.

Ранее Путин заявил о необходимости наращивать возможности Северного морского пути, а также арктических морских и речных портов. По словам российского лидера, эти проекты являются важными для страны.