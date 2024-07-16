16 июля 2024, 09:37

Ученые заявили о росте продолжительности дня из-за изменения климата

РИА «Новости»
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Вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов влияет на скорость вращения Земли и увеличивает тем самым продолжительность дня. Об этом со ссылкой на американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщил CNN.

В рамках исследования, опубликованного в журнале, на который сослался телеканал, ученые проанализировали 200-летний период с 1900 по 2100 год. Чтобы понять, как изменение климата влияло на продолжительность дня в прошлом и спрогнозировать его роль в будущем, специалисты опирались на данные наблюдений и климатические модели.

В итоге они пришли к выводу, что по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору, происходит изменение формы планеты. Исследователи убеждены, что она сплющивается на полюсах и становится более выпуклой в середине.

Происходящее, по их мнению, влияет и на изменение продолжительности дня. Речь идет всего о нескольких миллисекундах в день, но в современном высокотехнологичном мире они оказывают серьезное влияние на вычислительные системы, например GPS, подчеркнули авторы исследования.

США Ученые Климат
16 июля 2024, 10:27
Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев
Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов и бизнесмен Дональд Трамп расположился в компании сенатора Джей-Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона на съезде республиканцев в Милуоки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп разместился в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ним сели Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и Карлсон.

Это появление Трампа на публике стало первым после покушения, которое произошло в минувшие выходные в Пенсильвании. Молодой человек открыл стрельбу , пуля задела ухо кандидата в президенты США. Пострадали несколько человек, один из зрителей скончался. Специалисты Секретной службы ликвидировали стрелка во время ответного огня.

Как сообщила пенсильванская телестанция WPXI , полиции удалось засечь стрелка за полчаса до покушения. Он находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.

США Дональд Трамп Такер Карлсон Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 06:01
Трамп вышел к сторонникам с забинтованным ухом
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые появился перед сторонниками после недавнего покушения. Он вышел на сцену перед делегатами с забинтованным ухом, сообщило РИА «Новости».

Трамп появился на съезде республиканцев в Милуоки. Присутствующие скандировали слова «Борись, борись, борись», которые бывший президент США крикнул на митинге после выстрелов.

Трамп приветствовал участников мероприятия сжатым кулаком, поблагодарив. На сцену он вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США».

Покушение на американского политика произошло в субботу, 13 июля. В Трампа выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо Трампа. Один из зрителей погиб, двое получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы в ходе ответного огня.

До этого охранники Трампа предупреждали об опасности открытого доступа к крыше , с которой велась стрельба по экс-президенту США. Также выяснилось, что полиция засекла стрелка за полчаса до покушения.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 05:11
В Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров
Freepik
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В Германии скоро начнут штрафовать за неправильное применение гендерных местоимений. «Закон о самоопределении» вступит в силу с 1 августа, сообщило издание Die Welt.

Нарушителей начнут штрафовать, причем цена ошибки может достигнуть 10 тысяч евро. Активисты нетрадиционной ориентации намерены интерпретировать закон в свою пользу.

Чиновники обещают, что штрафовать будут только в случае намеренного причинения вреда путем раскрытия предыдущего пола.

В действительности же нельзя исключить ситуации, когда неправильное обозначение пола личности станет основанием для разбирательства в суде. Вероятно, придется выучить весь каталог с «правильными» терминами, чтобы случайно не ошибиться в выборе местоимения.

До этого в Грузии парламент одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ *. Петицию против пропаганды ЛГБТ* рассмотрят в Казахстане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла немецкий закон, позволяющий людям менять пол раз в год.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Германия Суд Законы ЛГБТ
16 июля 2024, 04:27
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16–17 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россия председательствует в Совбезе всемирной организации, начиная с 1 июля.

Во вторник, 16 июля, пройдут дебаты на тему многостороннего сотрудничества, а в среду - по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

В МИД России сообщили, что программа визита Лаврова формируется. Ряд стран, за исключением США, уже заинтересовались возможностью провести двухсторонние встречи.

Несколько дней назад первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предъявил на заседании Генассамблеи ООН обломки дрона, с помощью которого украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС этой весной.

До этого блогер из США Джексон Хинкл рассказал, что крупные американские издания проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс. По его словам, именно США стоят за большинством терактов в России.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16–17 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

США Нью-Йорк Сергей Лавров МИД РФ ООН

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