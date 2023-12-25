25 декабря 2023, 06:00

Ученые выявили связь между кошачьим паразитом и старческой слабостью

РИА «Новости»
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Ученые связали заражение одноклеточным паразитом T. gondii, известным как токсоплазма, и повышенный риск системного воспаления и старческой слабости. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в The Journals of Gerontology.

Ученые проанализировали данные 601 человека старше 65 лет. Выяснилось, что около 70% человек были инфицированы этим паразитом. Важно, что люди обычно заражаются им от кошек.

Вероятность того, что человек будет страдать от старческой хрупкости, теряя вес и физически слабея, зависит от количества антител к токсоплазме. Чем их больше, тем хуже прогноз.

В группу риска входят беременные и лица с иммунодефицитом, чья иммунная система хоть и может побороть острую инфекцию, но паразит никуда не денется из организма. Последнее приведет к активной выработке цитокинов, способствующих воспалению.

Ранее неврологи рассказали, кто больше всего подвержен риску развития деменции (старческое слабоумие).

По данным ВОЗ, деменции подвержены люди старше 65 лет. Способствовать развитию заболевания может гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, а также длительная депрессия. В числе факторов риска находится и одиночество - оно повышает вероятность развития деменции на 50%.

Болезни Коты Ученые
25 декабря 2023, 05:21
Более 35 демонстрантов задержали в Белграде, двое полицейских ранены
РИА «Новости»
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Двое полицейских получили серьезные ранения в ходе беспорядков перед городской администрацией Белграда, задержаны более 35 участников протестов. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Государство будет реагировать с законами и Конституцией нашей страны. Никто не имеет права разрушать наш дом, собственность нашей страны и наших граждан, а тем более имеет право подвергать опасности жизнь наших полицейских», - заявил сербский лидер.

По его словам, двое полицейских были серьезно ранены, а у одного едва остановилось кровотечение.

Вучич заметил, что демонстранты причинили ущерб государству. Сейчас продолжается поиск лиц, причастных к беспорядкам. Президент подчеркнул, что спрятаться им не удастся, их арестуют в течение ночи.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. Она поблагодарила за это Россию.

До этого официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах.

Протесты Сербия Александр Вучич
25 декабря 2023, 02:53
«Фрау Геноцид». Урсулу фон дер Ляйен оскорбили в Европарламенте
РИА «Новости»
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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли во время своего выступления всего двумя словами оскорбила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда обвинила ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: „нет, спасибо, фрау Геноцид“», - заявила парламентарий.

По мнению Дейли, деятельность таких «защитников демократии», как фон дер Ляйен, уже привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

Ранее выступление фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента закончилось не только аплодисментами, но собачим лаем и смехом коллег.

Глава ЕК в тот день подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза.

Позже немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Его возмутило ее предложение выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

Еврокомиссия Евросоюз Конфликт на востоке Украины Урсула фон дер Ляйен
25 декабря 2023, 02:52
Власти Сербии поблагодарили российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках
РИА «Новости»
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. В прямом эфире телеканала Pink политик поблагодарила за это Россию.

«Это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», - заявила глава правительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах. Дипломат призвала не идти на поводу у западных провокаторов и призвала обратить внимание на Украину, как на пример того, к чему могут привести подобные события.

Разведка Мария Захарова Сербия Россия Беспорядки Запад Митинги Александр Вучич
25 декабря 2023, 02:30
Мальчик выстрелил в лицо своей сестре в США
Freepik
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В США 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре. Об этом написало издание New York Post.

Это случилось в штате Флорида. Женщина заехала на заправку в городе Уэст-Палм-Бич и ненадолго вышла из машины, оставив в ней четырех детей в возрасте от года до 10 лет. Пока ее не было, старший мальчик нашел в бардачке полуавтоматический пистолет Glock и случайно выстрелил в свою восьмилетнюю сестру. Пуля попала девочке в щеку, ребенка госпитализировали. К моменту прибытия врачей она находилась в создании.

В местной полиции напомнили, что оружие нельзя хранить там, где до него могут добраться дети.

В январе 2023 года шестилетний ребенок устроил шутинг в начальной школе в США. В ходе конфликта с педагогом первоклассник достал пистолет и выстрелил. По данным полиции, это не было случайностью - ученик стрелял в учителя намеренно. Педагог получила опасное для жизни ранение, а малолетнего стрелка доставили в полицию.

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