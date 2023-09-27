Ученые уточнили количество взрывов на «Северных потоках»

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Для своего исследования ученые использовали информацию сейсмических станций Швеции, Дании и Германии, которую проанализировали с помощью самых передовых методов.

Уже известно, что первый взрыв прогремел на газопроводе «Северный поток - 2» в 02:03:24 (UTC 2), а второй - на «Северном потоке» в 19:03:50. Третий и четвертый взрыв раздались через семь и 16 секунд после этих детонаций.

По расчетам ученых, расстояние между вторым и третьим взрывом составило 220 метров, что соответствует расстоянию между нитками «Северного потока» в самой западной части газопровода, проложенной к северо-востоку от острова Борнхольм.

Месторасположение четвертого взрыва ученые пока определить не смогли. Но с полной уверенностью заявили, что к детонации привели заложенные взрывные устройства.

Расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» проводят сразу несколько стран. Но никаких официальных заявлений они пока не сделали. Журналисты со ссылкой на источники сообщали, что улики свидетельствуют об участии украинской группировки. Но подтверждений этому пока нет.

В минувший вторник, 26 сентября, американский журналист Сеймур Херш выпустил новую статью «Год лжи о „Северном потоке“». Со ссылкой на источники он рассказал о реакции спецслужб США на приказ президента Байдена заминировать газопроводы, о причинах организации теракта, а также, что канцлер Германии Олаф Шольц знал о планах американцев.

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Количество взрывов, повредивших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2», оказалось четыре, а не два, как считали ранее. К таким выводам пришли сейсмологи норвежского национального центра обработки данных по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Norsar. Собранными данными они поделились с газетой The Guardian.