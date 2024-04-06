Ученые разгадали тайну японской «русалки» спустя столетие

Считается, что «русалку» поймали в Японии в конце XIX века. Американский матрос привез ее в США в 1906 году и пожертвовал находку Историческому обществу.

Чтобы раскрыть происхождение морского существа, ученые в 2023 году провели компьютерную томографию останков. До начала изучения они сомневались, что дело касается мистики. В итоге так и оказалось: челюсть «русалки», предварительно, принадлежит рыбе-бородавчатке, а вместо рук использовали черепашьи конечности. Остальные элементы изготовлены из папье-маше.

«Даже выпуклости на спине, которые, как может показаться, находятся там, где ребра <…> никаких костей в соответствующих местах нет. Есть некая внутренняя деревянная структура, но она, по сути, служит каркасом, на котором все это держится», - заявил профессор радиологии университета Северного Кентукки Джозеф Кресс.

Ранее гигантский череп морского существа величиной не менее двух метров выбросило на побережье в американском штате Калифорния. Как отметили палеонтологи, это может быть кость синего кита.