Ученые из Колумбийского университета выяснили, чем грозит хронический недосып

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Некоторые люди спят меньше положенной восьмичасовой нормы сна. Даже небольшой дефицит подобного отдыха негативно сказывается на здоровье сосудов.

По мнению специалистов, если недосыпание продолжается больше шести недель, клетки стенок кровеносных сосудов оснащаются окислителями. Они не отдыхают в полной мере, поэтому не могут осуществить антиоксидантные реакции, необходимые для остановки процесса окисления. В связи с этим возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, гипертонию и кардиосклероз.

Для подтверждения этой гипотезы ученые провели эксперимент с участием тысячи женщин. Сначала испытуемые засыпали в рамках привычного режима, а потом стали ложиться на полтора часа позже. Сон всех участниц отслеживали при помощи специальных браслетов. Результаты исследования показали, что недостаток сна действительно вызывает окислительный стресс, из-за которого клетки повреждаются.

Ранее ученые из Бристольского университета выяснили, что работа в ночную смену может привести к набору лишних килограммов. У таких сотрудников повышается аппетит из-за нарушения циркадных ритмов.