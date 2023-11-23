Ученые доказали внеземное происхождение кулона фараона Тутанхамона

Почти век разные исследователи спорили насчет происхождения этого кулона. Желтое стекло ливийской пустыни не похоже на натуральное по составу. При этом добыть его можно лишь на определенной территории в пустыне на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта. Возраст этого желтого стекла - примерно 29 миллионов лет.

Ученые исследовали два образца стекла, которое приобрели у жителя Ливии. В них эксперты обнаружили частицы кубического циркония. Этот минерал образуется при температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию. Также в стеклах выявили редкий полиморф орто-II. Он проявляется лишь при давлении около 130 тысяч атмосфер.

Проанализировав все данные, ученые пришли к выводу о том, что желтое стекло ливийской пустыни могло образоваться из-за удара метеорита или взрыва атомной бомбы. Опираясь на информацию о возрасте стекла, исследователи остановились на версии о метеорите.

В начале октября археологи нашли восемь потайных комнат в пирамиде Сахура в Египте. Их случайно нашли во время восстановительных и консервационных работ.