24 апреля 2024, 09:23

Учения НАТО на территории Финляндии назвали провокацией

РИА «Новости»
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Учения НАТО в Финляндии, которые стартуют 26 апреля вблизи российской границы, носят провокационный характер. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача - демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», - отметила дипломат.

По ее словам, представители альянса специально «нагнетают истерию» вокруг якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать свои же «агрессивные устремления». Запланированные учения на территории Финляндии - часть гибридной войны против РФ, подчеркнула Захарова. Таким образом европейская страна хочет поскорее официально «прописаться» в НАТО в качестве новобранца, резюмировала дипломат.

В целом маневры Североатлантического альянса рядом с российскими границами увеличивают риски вероятных военных инцидентов. Как добавила Захарова, РФ примет меры военно-технического и политического характера, чтобы не допустить угрозы обороноспособности страны.

Финляндия Военные учения Военные Мария Захарова НАТО МИД РФ
24 апреля 2024, 09:27
Канада разрешила Airbus использовать российский титан
Global Look Press
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Канадские власти разрешили компании Airbus использовать титан из РФ, хотя ранее Оттава ввела санкции против российской корпорации «ВСМПО-Ависма», являющейся крупнейшим производителем титана в мире. Об этом сообщило Reuters.

В заявлении Airbus, которое привело агентство, указано, что компания в курсе ограничений против «ВСМПО-Ависма», но теперь получила нужные разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность «при соблюдении соответствующих санкций». В правительстве Канады от комментариев на этот счет пока воздержались.

По информации Reuters, спецазрешение дает Airbus больше свободы в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.

Также авторы материала отметили, что санкции против «ВСМПО-Ависма» могут создать проблемы при экспорте в Канаду самолетов, построенных за границей с использованием российского титана. В таких случаях может встать вопрос о необходимости получать разрешения компетентных ведомств.

В Airbus ранее уже предупреждали о том, что санкции против российского титана могут нанести очень серьезный удар по авиастроительной отрасли в западных странах.

Авиация Канада Самолеты Россия
24 апреля 2024, 09:10
Более полумиллиона человек вышли на митинг в Буэнос-Айресе против решений Милея
Unsplash
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Марш протеста против образовательной политики правительства Аргентины устроили 23 апреля в центре Буэнос-Айреса. В нем приняли участие около 800 тысяч человек, сообщил Pagina12.

Протестующие заполонили все улицы от Конгресса до Пласа-де-Майо. Количество участников акции превзошло прогнозы организаторов - около 800 тысяч человек в Буэнос-Айресе и более миллиона по всей Аргентине.

«Мы верим в уравнивающую способность бесплатного государственного образования, в преобразующую силу университета как мощного инструмента восходящей социальной мобильности», - заявил президент Аргентинской федерации университетов Пьер Фернандес Де Пикколи.

Студенты и преподаватели высказались за сохранение бесплатного образования, увеличение инвестиций в науку и против сокращения государственных расходов на эту сферу. Журналисты назвали акцию важной политической вехой сопротивления политике экономии правительства Аргентины под руководством президента Хавьера Милея.

Политик пришел к власти в конце 2023 года и пообещал провести кардинальные экономические реформы , в том числе устроить девальвацию нацвалюты и сократить количество министерств. Недовольная новыми налогами провинция Чубут пригрозила кабмину остановить поставки газа и нефти.

Вузы Аргентина Протесты Беспорядки Митинги Образование
24 апреля 2024, 08:46
Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
РИА «Новости»
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Маневры НАТО рядом с границами России увеличивают риски вероятных военных инцидентов. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«НАТО продолжает военное освоение ранее нейтрального государства Финляндия, авторитетного участника дискуссии об укреплении безопасности и стабильности. Такие маневры рядом с российскими рубежами повышают риски военных инцидентов», - отметила она.

Представитель МИД добавила, что отработка НАТО боевых действий на территории Финляндии станет частью гибридной войны против России.

«Со своей стороны мы отслеживаем агрессивные действия коллективного Запада. Без всяких сомнений, мы примем необходимые меры военно-технического и политического характера, чтобы купировать угрозы нашей обороноспособности», - заключила Захарова.

НАТО 26 апреля проведет военные учения в Финляндии, рядом с государственной границей России. С начала месяца власти республики закрыли сухопутную границу на неопределенный срок.

Финляндия Военные учения Военные Мария Захарова НАТО
24 апреля 2024, 08:12
Агент СБУ до покушения на Прозорова был в британском городе с базой спецназа
РИА «Новости»
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Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на данные из соцсетей женщины.

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) - британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости» , опираясь на данные из соцсетей женщины.

Последняя фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликован в аккаунте последней в социальной сети Facebook*. Дата снимка - 22 сентября 2023 года. А геолокацией указан британский Херефорд. Аккаунт в соцсети Елены Хрестиной говорит о том, что она живет в этом городе не первый год. Там она состоит в отношениях с поляком Арикадиушем Плихтой. В аккаунтах самой Ярославы в социальных сетях информации о поездке в Херефорд нет.

По данным агентства от апреля 2022 года, в британском городе готовят специалистов, в том числе по диверсиям, заказным убийствам и вербовкам, А сама база SAS Stirling lines расположена на окраине Херефорда.

Дом Хрестиной нашли в ЛНР. Как сообщили РИА «Новости» ее соседи, женщина давно не приезжала туда.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Великобритания СБУ Военные Соцсети

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