Учения НАТО на территории Финляндии назвали провокацией
Учения НАТО в Финляндии, которые стартуют 26 апреля вблизи российской границы, носят провокационный характер. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача - демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», - отметила дипломат.
По ее словам, представители альянса специально «нагнетают истерию» вокруг якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать свои же «агрессивные устремления». Запланированные учения на территории Финляндии - часть гибридной войны против РФ, подчеркнула Захарова. Таким образом европейская страна хочет поскорее официально «прописаться» в НАТО в качестве новобранца, резюмировала дипломат.
В целом маневры Североатлантического альянса рядом с российскими границами увеличивают риски вероятных военных инцидентов. Как добавила Захарова, РФ примет меры военно-технического и политического характера, чтобы не допустить угрозы обороноспособности страны.