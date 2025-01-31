Ученика финской гимназии не пустили на местную АЭС из-за российского гражданства

О скандале во время экскурсии в ноябре 2024 года стало известно только сейчас. Представители станции заявили, что не пустили ученика, исходя из безопасности и «сложившейся мировой ситуации».

Мать школьника возмутилась из-за случившегося и назвала ситуацию противоправной, обвинив администрацию АЭС в дискриминации.

В пресс-службе станции заявили, что россиян и белорусов не пускают на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».

Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили, что уровень русофобии в Финляндии достиг критического уровня. Такой вывод в дипведомстве сделали после оскорблений двух российских футболистов со стороны финских болельщиков во время матча в Турку.

Ученика одной из финских гимназий не пустили на экскурсию по атомной электростанции «Олкилуото» из-за двойного гражданства - финского и российского. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.