Ученый Данилов-Данильян заявил о глобальном ухудшении экологии
В экологической сфере улучшения зафиксировали лишь в решении проблемы с озоновыми дырами. Остальные глобальные показатели продолжили ухудшаться, сообщил российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на Алтайском экономическом форуме «Нить природы».
Ученый обратил внимание, что положительная динамика в решении проблем с озоновым слоем связана с принятием Монреальского протокола и реализации установленных обязательств.
Данилов-Данильян подчеркнул, что остальные глобальные показатели в сфере экологии демонстрируют негативные тенденции: рост концентрации парниковых газов, сокращение площади лесов и увеличение площади пустынь.
Монреальский протокол к Венской конвенции по защите озонового слоя подписали в сентябре 1987 года. Документ ограничил производство и оборот озоноразрушающих веществ.