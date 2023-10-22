Участники саммита в Каире не пришли к единому мнению о конфликте на Ближнем Востоке

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Ведомство отметило, что в саммите участвовало множество государств, которые считают важным не допустить расширения конфликта между Израилем и ХАМАС.

«При этом неудивительно, что в итоге не было совместного заявления. Для нас, как и для ЕС, важно как не допустить гуманитарной катастрофы, так и ясно осудить жестокий террор ХАМАС как причину кризиса», - отметили в немецком МИД.

Его представители назвали «знаком надежды» успешное освобождение из плена двух американских граждан в секторе Газа при посредничестве Катара. Ведомство добавило, что тема заложников стала главной при обсуждении ситуации на Ближнем Востоке. Для Германии и многих партнеров долгосрочный мир между Израилем и ХАМАС возможен только по итогам переговоров двух государств, указали в МИД.

При этом участники каирского саммита мира пришли к общему мнению о том, что жителям сектора Газа необходимо отправлять гуманитарную помощь.