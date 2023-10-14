Участники саммита Р20 включили в заявление параграфы по Украине из декларации лидеров G20
Позицию по Украине, согласованную на саммите лидеров стран «Большой двадцатки», включили в свое заявление участники парламентского саммита стран G20 (P20). Об этом сообщило РИА «Новости».
Совместное заявление приняли по итогам прошедшего в Нью-Дели саммита. В документе указано, что «параграфы 19-26 взяты из Нью-Делийской декларации лидеров G20», уточнило агентство.
Заседание парламентского форума стран «Большой двадцатки» проходило с 13–14 октября. К нему присоединились председатели и заместители спикеров парламентов стран - участниц G20 и приглашенных государств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указывал, что ситуацию на Украине упомянули в декларации лидеров «Большой двадцатки» только в контексте необходимости урегулирования всех существующих в мире конфликтов.
В МИД РФ также отмечали, что делегация России вместе со странами БРИКС и другими дружественными партнерами последовательно выступали за деполитизацию дискуссий на саммите G20 и «украинизации» формата.