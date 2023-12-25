Участники протестов в Белграде потребовали освободить задержанных и ушли

Несколько сотен протестантов загородили территорию рядом со зданием Министерства государственного управления и самоуправления. Уже в 18:00 (20:00 по московскому времени) участники митинга вновь встали перед зданием Республиканской избирательной комиссией и заблокировали движение на улице Краля Милана. Через час самые активные протестанты решили отправиться к полицейским в другой части региона и призвать к освобождению задержанных накануне манифестантов.

В итоге люди не узнали данных о местоположении задержанных. Адвокаты блока составят и направят в МВД Сербии соответствующие прошения. Они назначили следующий митинг на вечер 26 декабря и начали уходить с акции.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западные страны выдают события в Белграде за ситуацию во всей республике. По его словам, сейчас в столице страны спокойно, полицейские пресекли эскалацию насилия.