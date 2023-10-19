Участники протестов проникли в одно из зданий Капитолия США

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«Среди арестованных три человека обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания», - написали правоохранители.

Также в публикации заявили об арестах в здании офиса палаты представителей США, которое расположено рядом с Капитолием. Манифестантов призвали прекратить бунт, однако участники беспорядков проигнорировали предупреждение. В итоге их стали арестовывать.

В соцсетях появились кадры с места событий. На них видно большое скопление людей, которые кричат характерные лозунги и держат плакаты. Помимо этого засняли процесс задержания одного из протестующих. Полицейские повалили мужчину на землю и заломили ему руки назад.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля стала наносить ответные удары и начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее стало известно о протестах возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Участники беспорядков попытались поджечь здание. Манифестанты призывали отомстить израильской стороне за удар по больнице в секторе Газа.