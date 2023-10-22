Участники каирского саммита пришли к согласию в вопросе доставки гумпомощи в Газу

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Участники вчерашнего саммита в Каире пришли к согласию в вопросах доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил канал Al Arabiya , сославшись на официального представителя президента Египта Ахмеда Фахми.

«Каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу», - говорится в заявлении.

При этом Фахми подчеркнул, что некоторые другие вопросы, такие как прекращение огня в Газе и «степень осуждения» конфликта, вызвали разногласия. Некоторые участники были склонны осуждать только одну сторону.

Ранее СМИ писали о разногласиях между европейскими и арабскими делегациями по вопросу осуждения ХАМАС и применяемой к Израилю формулировки «право на самооборону».

Саммит собрал в Каире представителей свыше 30 государств и ряда организаций, в том числе международного уровня. Участники призвали к защите населения сектора Газа, осудили атаки на гражданские объекты и насильственное перемещение жителей.