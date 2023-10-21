Участники каирского саммита мира призвали защитить жителей сектора Газа

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Участники саммита, который проходил в Египте, осудили удары по гражданским объектам, а также насильственное перемещение людей. Они напомнили, что это нарушение Женевской конвенции 1949 года.

«Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта [в секторе Газа]», - указали участники саммита в документе.

Они призвали обе стороны к сдержанности и выразили надежду на то, что мировое сообщество не допустит расширения конфликта.

Ранее Израиль ввел полную блокаду сектора Газа. ЦАХАЛ перекрыл поступление медикаментов электричества и воды в палестинский анклав. Армия Израиля готовится к проведению наземной военной операции в регионе.