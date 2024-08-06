Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы и подожгли ее
Участники беспорядков в Бангладеш прорвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и подожгли ее, в результате чего 500 заключенных сбежали. Сообщило издание UNB.
По данным СМИ, вооруженная палками и другими предметами толпа устроила протест в день комендантского часа в понедельник. Позже они направились к тюрьме, где сломали ворота и подожгли несколько зданий.
«Примерно 500 заключенных смогли сбежать», - отметили журналисты.
Кроме того, участники беспорядков подожгли полицейский участок, офисы и магазины в городе.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и переехали в более безопасное место. Согласно информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и вылетела в индийский город Агартала.