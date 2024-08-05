Участники беспорядков в Бангладеш подожгли дом министра внутренних дел

Очевидцы рассказали, как днем 5 августа тысячи людей ворвались в резиденцию Хана в районе Дханмонди. По их словам, из дома шел дым, а в помещениях орудовали вандалы.

Незадолго до этого участники беспорядков штурмовали опустевший дворец «Ганобхабан». К тому времени премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сложила полномочия и уехала в безопасное место. Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман обратился к народу, призвал прекратить анархию и объявил о создании временного правительства.

Протесты в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. С тех пор погибли не менее 300 человек.

«Известия» сообщили, что для разгона бунтовщиков полиция применила боевые патроны.