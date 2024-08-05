05 августа 2024, 14:25

Участники беспорядков в Бангладеш подожгли дом министра внутренних дел

Unsplash
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Протестующие в Дакке устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Очевидцы рассказали, как днем 5 августа тысячи людей ворвались в резиденцию Хана в районе Дханмонди. По их словам, из дома шел дым, а в помещениях орудовали вандалы.

Незадолго до этого участники беспорядков штурмовали опустевший дворец «Ганобхабан». К тому времени премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сложила полномочия и уехала в безопасное место. Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман обратился к народу, призвал прекратить анархию и объявил о создании временного правительства.

Протесты в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. С тех пор погибли не менее 300 человек.

«Известия» сообщили, что для разгона бунтовщиков полиция применила боевые патроны.

Беспорядки Митинги Азия
05 августа 2024, 15:06
Главком армии Бангладеш пообещал создать временное правительство
Unsplash
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Бангладешские военные после отставки премьера Шейх Хасины сформируют временное правительство. Об этом заявил главком армии страны Вакер-Уз-Заман, его процитировало издание Dhaka Tribune.

Он отметил, что военные обсудили вопрос будущего страны со всеми политическими партиями. Главком также пообещал, что встретится с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

По его словам, армия создаст временное правительство, чтобы стабилизировать ситуацию и положить конец насилию в стране. Вакер-Уз-Заман подчеркнул, что руководство проведет расследование касательно несчастных случаев во время беспорядков.

Как напомнил RT , премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула территорию государства на фоне массовых беспорядков. В агентстве France Press указали, что она не успела записать речь к гражданам.

Беспорядки Митинги Армия
05 августа 2024, 14:24
«Пусть проверят». Захарова дала британским властям ценный совет
РИА «Новости»
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Британскому руководству следует проверить всех задержанных протестующих и выяснить, нет ли среди них вышедших на свободу в рамках обмена публициста Владимира Кара-Мурзы* и бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина*. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала сообщение о том, что в Британии из-за массовых протестов задержали более 420 человек. Дипломат с иронией отреагировала на эту новость и напомнила о «либеральной змее», пожирающей саму себя.

«Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея все глубже заглатывает свой хвост», - отметила она.

Великобританию захлестнула волна протестов и забастовок против мигрантов. Беспорядки и погромы в стране начались после фейка о том, что трех девочек в танцевальной студии города Саутпорт зарезал якобы 17-летний беженец-мусульманин. По данным полиции, в убийстве детей обвиняют гражданина Великобритании, который родился на южном побережье Уэльса.

*Признаны в России иностранными агентами.

Великобритания Мария Захарова МИД РФ Иноагенты
05 августа 2024, 14:01
Появились новые кадры задержания осужденного за шпионаж американца Уилана
РИА «Новости»
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В интернете появились новые кадры задержания в Москве американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Видео опубликовал RT.

На кадрах можно увидеть, как московский информатор Уилана заходит в туалет в номере его гостиницы и передает ему флэшку с секретными данными. На следующих кадрах американец, уже задержанный, сидит на кровати и общается с сотрудниками ФСБ.

Уилана задержали в декабре 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Он так и не признал своей вины.

Первого августа Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Уилана вместе с журналистом Эваном Гершковичем, тоже осужденным за шпионаж, и другими обменяли в Анкаре на российских заключенных, находившихся под стражей за рубежом.

США Задержания Шпионаж Россия Пол Уилан
05 августа 2024, 12:54
В Азии рухнули акции технологических компаний и фондовые индексы
pxhere.com
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Глобальная распродажа акций затронула развивающиеся рынки, так как акции технологических компаний Тайваня и Южной Кореи упали, что привело к максимальному снижению индекса MSCI для этого класса активов за более чем два года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Индекс развивающихся рынков MSCI на 06:10 утра по лондонскому времени снизился на 3,1%, что стало самым значительным падением с июня 2022 года. Это привело к двухдневному падению индикатора на 5,6%, что является худшим результатом с марта 2022 года.

Азиатские акции определяют общий тренд. Индекс Taiex упал на 7,8%, зафиксировав крупнейший однодневный убыток за последние 50 лет, потому что акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. упали более чем на 9%.

В Южной Корее индекс Kospi снизился почти на 7% под давлением акций Samsung Electronics Co. Ltd и SK Hynix Inc.

Ранее японский индекс Nikkei упал более чем на 13%, превысив падение 1987 года.

Фондовый рынок Азия

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